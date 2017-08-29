Россиянину предъявлено обвинение в нападении на автобус "Боруссии"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нападение на автобус "Боруссии" произошло в Дортмунде 11 апреля

Прокуратура Дортмунда предъявила официальные обвинения россиянину Сергею В., который был задержан по подозрению в организации взрывов на пути следования автобуса футболистов местной "Боруссии".

28-летнего россиянина обвиняют в покушении на убийство 28 человек, нанесении телесных повреждений двум из них, а также незаконном приобретении взрывчатки.

Как говорится в заявлении прокуратуры Дортмунда, обвинительное заключение по делу Сергея В. во вторник было направлено в местный земельный суд.

Нападение на автобус "Боруссии" произошло в Дортмунде 11 апреля. Три взрыва прогремели в непосредственной близости от автобуса футболистов "Боруссии" в Дортмунде, когда те направлялись на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако".

В результате взрывов ранения получили защитник команды Марк Бартра и находившийся поблизости полицейский.

Сергей В. был задержан спустя 10 дней после нападения. Все это время он остается под арестом и не признает вину.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россиянин заминировал забор у участка дороги, по которой должен был проезжать автобус с футболистам, заявляют в прокуратуре Германии

По данным прокуратуры, обвиняемый заключил договор опциона на покупку 15 тыс. акций ФК "Боруссия" общей стоимостью 78 тысяч евро, и в начале апреля взял на это кредит.

По версии следствия, подозреваемый рассчитывал, что взрыв автобуса обвалит курс акций клуба, которые он сможет купить по низкой цене, а после подъема стоимости ценных бумаг он сможет с выгодой их перепродать.

Прокуратура сообщала, что россиянин заминировал забор у участка дороги, по которой должен был проезжать автобус с футболистам. Кроме того, он забронировал номер в гостинице с видом на участок дороги, где произошли взрывы.

Чтобы подорвать автобус, подозреваемый установил три взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, вдоль изгороди длиной 12 метров. По информации прокуратуры, устройства были расположены так, чтобы взрывная волна была направлена на проезжающий автобус футболистов "Боруссии".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поражающие элементы нашли в радиусе 250 метров от места взрыва

Сразу после нападения сообщалось, что возле места взрыва были обнаружены три письма с одинаковым текстом. В них говорилось, что нападавший связан с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Еще одно письмо ранее было опубликовано в интернете - в нем ответственность за нападение брали левые экстремистские группировки, однако прокурор сразу сообщил, что есть основания сомневаться в подлинности этого письма.