Для спасения банка "Открытие" назначена временная администрация

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Банк России с 29 августа назначил временную администрацию в банке "Открытие", который в последние месяцы пострадал от оттока средств вкладчиков.

В заявлении регулятора говорится, что финансовая помощь банку будет оказана по новой схеме: основным его инвестором станет ЦБ с помощью средств Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Согласно заявлению ЦБ, банк продолжит работать в обычном режиме и будет исполнять свои обязанности, а мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Продолжат функционировать в нормальном режиме и другие организации, входящие в холдинг "Открытие", в том числе банк "Траст" и Рокетбанк.

"В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО "УК ФКБС", - говорится в сообщении регулятора.

Права действующих акционеров банка будут восстановлены после окончания работы временной администрации, но их доля в банке не будет превышать 25%, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы ЦБ. Регулятор получит долю в банке не менее 75%, передает Интерфакс.

"Собственники, менеджмент банка сами обратились с просьбой провести в отношении банка финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора", - сообщил во вторник первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. По его словам, собственники и менеджмент банка активно и конструктивно сотрудничают с ЦБ. Тулин также ожидает, что они будут сотрудничать и с временной администрацией банка.

Слова Тулина подтвердили Русской службе Би-би-си в банке "Открытие". "Это позитивная новость для клиентов банка и для всего банковского сектора. Отдельно хочу отметить, что акционеры банка сами обратились в ЦБ за поддержкой, - говорится в сообщении управляющего директора "Открытия" Александра Дмитриева. - Перевод под управление ЦБ стал следствием продуктивного диалога между владельцами "Открытия" и Банком России. Опираясь на поддержку акционера в виде ЦБ, банк "Открытие" обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития".

По версии портала "банки.ру", "Открытие" до августа этого года был крупнейшим частным российским банком по объемам активов, но затем уступил первенство "Альфа-банку". Согласно заявлению ЦБ, он занимает 8 место по объемам активов в российской банковской системе.

В последние месяцы вкладчики выводили деньги из банка "Открытие" на фоне слухов об ухудшении его финансового положения. В июле общий отток средств физических и юридических лиц из банка составил 355 млрд рублей (6 млрд долларов). Из них более 100 млрд рублей вывели государственные структуры.

Банк покрывал этот отток с помощью ликвидности, получаемой от ЦБ с помощью механизма РЕПО. На 1 августа задолженность банка по сделкам РЕПО перед ЦБ составила 323,8 млрд рублей, оценил аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

В самом "Открытии" тогда объяснили, что отток средств был в целом плановым, так как были сняты несколько краткосрочных крупных депозитов.

Почему у "Открытия" возникли проблемы?

О проблемах банка "Открытие" первыми предупредили рейтинговые агентства. В отчетах S&P объяснялось, что потенциальные риски банка связаны с довольно агрессивной стратегией развития холдинга "Открытие". В холдинг, помимо банков "Открытие", "Рокетбанка" и "Траста", входят ряд финансовых компаний и даже завод по добыче алмазов.

Особенно экспертов S&P волновало возможное приобретение "Открытием" страховой компании"Росгосстрах", которая закончила 2016 год с убытками. 18 августа сделка была подтверждена официально: структуры холдинга "Открытие" получили разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку акционеров "Росгосстраха".

Максим Осадчий отмечал, что банк "Открытие" демонстрировал агрессивную экспансию: за период с 1 июля 2008 года по 1 июля 2017 года его активы выросли в 11,6 раза, тогда как за эти 9 лет активы банковского сектора России увеличились всего в 3,5 раза.

В мае этого года агентство S&P снизило рейтинг "Открытия" до "В+". В агентстве заявили, что банк все больше подвержен рискам, связанным с финансовыми показателями холдинга, а в случае приобретения "Росгосстраха" финансовая ситуация в холдинге может ухудшиться.

В начале июля впервые рейтинг "Открытию" присвоило российское агентство АКРА. Он составил "BBB-": финансовые организации с таким низким рейтингом не могут, в частности, привлекать средства пенсионных фондов. Агентство также предупредило о негативном влиянии со стороны материнского холдинга.

21 августа АКРА вновь поставило рейтинг "Открытия" на пересмотр на фоне оттока клиентских средств и усиливающейся зависимости от операций рефинансирования ЦБ.