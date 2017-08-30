Задержан подозреваемый в стрельбе по полиции в Краснодаре

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakian\tass Image caption Задержанный, как утверждает следствие, открыл огонь по остановившим его сотрудникам полиции, а потом, отстреливаясь, попытался скрыться на своей машине

В Краснодаре задержан второй из трех подозреваемых в стрельбе по полицейским, остановившим их 28 августа для проверки документов. Первый подозреваемый был задержан сразу после инцидента, третьего все еще не могут найти.

Подозреваемого задержали при поддержке отряда специального назначения "Гром", он не успел оказать сопротивления, говорится в сообщении местного МВД. Это 21-летний Никита Медведев. По-прежнему скрывается от полицейских 25-летний Дмитрий Карачкин.

Медведева задержали в ночь на среду. Одновременно в соцсетях появилось видеозапись его задержания. На ней он признается, что напал на сотрудников ДПС, а задержавшие его полицейские угрозами пытаются заставить его сказать, где скрывается Карачкин.

Инцидент со стрельбой произошел днем в понедельник, 28 августа. Водитель автомобиля Toyota Camry неожиданно ударил одного из проверявших его документы полицейских в лицо и открыл по другим огонь из травматического пистолета, после чего сел за руль и, отстреливаясь, скрылся от полиции.

По версии следствия, за рулем "Тойоты" мог быть именно Медведев. Всего в машине были три человека. Одного из них, 26-летнего Владислава Гмырю, удалось задержать сразу, а еще двое успели сбежать и были объявлены в розыск. В отношении всех подозреваемых возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь полицейских.

"Пит Буль"

Во вторник источники агентства Интерфакс в полиции сообщили, что Владислав Гмыря в 2010 году был приговорен к шести годам колонии строгого режима за создание ультраправой экстремистской группы "Пит Буль", которая сейчас решением суда признана экстремистской.

В группировку, которая, как утверждало следствие, была создана в 2007 году, вошли сам Гмыря, его приятель Павел Ветров и "еще ряд участников, личности которых не установлены", цитирует приговор 2010 года информационно-аналитический центр "Сова". Ветров в 2010 году также был приговорен к шести годам колонии.

В группу "Пит Буль" предположительно входили несколько десятков молодых людей с Кубани. Молодые люди избивали на улицах города людей, которых считали приезжими. Националисты, как утверждало следствие, нападали на людей, надев медицинские маски, чтобы их не опознали, а избиение записывали на мобильные телефоны.

Суд признал членов группировки Гмыри ответственными за ряд уличных нападений два нападения - в 2008 году они сильно избили уроженца Армении, а год спустя напали на мужчину, которого приняли за уроженца Кавказа. Гмыря в ходе суда не признал своей вины.