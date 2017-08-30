В Киеве задержали журналистку российского Первого канала

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METSEL\TASS Image caption Ранее на "Первом" заявляли, что журналистку похитили

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве журналистку "Первого канала" Анну Курбатову. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

По ее словам, журналистку принудительно выдворят с Украины и вернут в Россию. Сейчас идет оформление необходимых документов. "Так будет с каждым, кто позволит себе позорить Украину", - сказала Гитлянская, не уточнив, при каких именно обстоятельствах задержали Курбатову.

Появившиеся в российских СМИ сообщения о возможном похищении журналистки пресс-секретарь СБУ назвала глупостью. "Все происходит в рамках законодательства", - заявила Гитлянская.

Первоначально о возможном похищении Курбатовой в Киеве заявили на самом Первом канале. В его эфире сообщили, что недалеко от дома журналистку схватили неизвестные, посадили в машину и куда-то увезли. Чуть позже ведущая сказала, что Курбанову могли задержать сотрудники СБУ.

"Раньше в адрес корреспондента Первого канала поступали угрозы, например, после репортажа о Дне независимости Украины, где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей - грустный праздник", - говорится в сюжете Первого канала о "похищении" Курбатовой.

Цикл репортажей о праздновании Дня независимости Украины журналистка сняла несколько дней назад. В них она в мрачных красках описывала ситуацию на Украине после "Евромайдана", аннексии Россией Крыма и начала войны на юго-востоке страны.

Примерно тогда же стало известно, что Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец", который публикует личные данные россиян, являющихся, по мнению редакции сайта, "врагами Украины".

Кроме того, на Первом утверждают, что во вторник Курбатова "сняла репортаж о гонениях на журналистов на Украине". Речь идет об испанских журналистах-фрилансерах Антонио Памплиеге и Мануэле Анхеле Састре, которым накануне Служба безопасности Украины запретила въезд в страну до 2020 года.

На Украине и раньше задерживали российских журналистов: в 2014 году корреспонденты канала "Звезда" Евгений Давыдов и Никита Конашенков были задержаны представителями правоохранительных органов Украины перед возвращением в Москву из Днепропетровской области.

В начале июня того же года два других журналиста российского телеканала "Звезда" были задержаны на контрольно-пропускном пункте недалеко от Славянска. 15 августа нынешнего года из страны выдворили корреспондентку ВГТРК Тамару Нерсесьян.

В сего на Украине запрещено вещание нескольких десятков российских каналов, среди которых "Первый", "Россия 1" и "Россия-24", НТВ, РБК, ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", РЕН, Life, RT.