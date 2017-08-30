Мэтт Дэймон в Венеции дал старт гонке за "Оскарами"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На Венецианском кинофестивале представлены сразу две картины с участием Мэтта Дэймона

До вручения "Оскаров" еще полгода, но сезон охоты за трофеями уже открыт: в среду стартовал Венецианский кинофестиваль.

Венеция традиционно становится стартовой площадкой для основных претендентов на "Оскары". Именно на Венецианском фестивале состоялись мировые премьеры фильмов "Ла-Ла Ленд", "Прибытие", "В центре внимания", "Бёрдман" и "Гравитация", которые собрали большое число наград Американской киноакадемии.

В этом году фестиваль открывается премьерой комедийного фильма "Уменьшение" (Downsizing) режиссёра Александра Пэйна с Мэттом Дэймоном в главной роли.

Журнал Variety пишет, что фильм Пэйна станет главным претендентом на кинонаграды в этом сезоне.

Фильм, в котором герой Дэймона в буквальном смысле уменьшается в размерах, получил развернутые рецензии от большинства кинокритиков, собравшихся в Венеции.

"Весёлый, зрелищный, озорной и яркий" фильм, скорее всего, станет главным событием кинофестиваля, считает критик журнала Оуэн Глейберман.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Члены жюри Венецианского кинофестиваля перед фотокамерами

Он описал фильм как "щекотливую и резонансную" картину для взрослых - "что-то вроде кислотной версии пиксаровской живой анимации".

Герои фильма с помощью революционных научных технологий уменьшаются в размерах, чтобы занимать как можно меньше места в пространстве. Они надеются, что жить в маленьком теле будет дешевле, а урон природе окажется меньше.

Критик The Telegraph Робби Коллин нашел картину "веселой и чудной", а автор Guardian Ксан Брукс назвал фильм "миниатюрным шедевром", заслужившим пять звезд.

"Как только я решил, что это веселая черная комедия, начали просматриваться элементы антиутопичной научной фантастики и человеческой драмы", - отмечает Коллин.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фильму "Уменьшение" Александра Пэйна кинокритики пророчат большое фестивальное будущее

"Менее блестящий режиссер, скорее всего, растерялся бы и запутался во время работы над таким продолжительным фильмом. Но Пэйн справился блестяще. Он никогда не ошибается, придумывая умную и понятную картину", - говорит критик.

Тодд Маккарти из The Hollywood Reporter пишет, что у Пейна на счету нет плохих фильмов. В числе его работ - "На обочине" (2004) и "Потомки" (2015). Теперь к ним можно добавить "трогательную и красивую" картину "Уменьшение" - возможно, его лучшую на данный момент, считает критик.

"Пленительная и веселая, лабиринт сюрпризов. Невозможно предугадать, к чему все идет. Это очень человечный фильм, который воспринимается как весьма злободневный и в то же время вневременный", - пишет критик.

"Очень рискованная ставка, но он сорвал джекпот", - говорит Маккарти.

Лизо Мзимба, корреспондент Би-би-си:

Открытие Венецианского кинофестиваля ознаменовало начало сезона кинофестивалей, который закончится в марте 2018 года вручением "Оскаров".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 74-й Международный кинофестиваль открылся на острове Лидо в Венеции в среду, 30 августа

Для киностудий и независимых авторов ближайшие несколько недель станут решающими для фестивальной судьбы их картин, за которые они надеются получить награды. Все начинается в Венеции. А уже в четверг открывается кинофестиваль в американском городе Теллурид (штат Колорадо), а на следующей неделе стартует Международный кинофестиваль в Торонто.

На фестивале в Теллуриде в свое время состоялись премьеры таких фильмов, как "Лунный свет" Барри Дженкинса и "Король говорит!" Тома Хупера, получившие множество наград международных кинофестивалей. В Торонто впервые показали победителей People's Choice Awards и обладателей Оскаров "Миллионер из трущоб" Дэнни Бойла и Лавлин Тандан и "12 лет рабства" Стива Маккуина.

За последние годы премьера только одной картины, ставшей лидером по числу "Оскаров" - фильма "Артист" Мишеля Хазанавичуса (2011 год) - состоялась не на одном из этих трех фестивалей. Уже нет ничего необычного в том, что некоторые картины представлены на всех трех фестивалях - в Венеции, Торонто и в Теллуриде.

Так какие фильмы стоит ждать после Венецианского фестиваля в этом году?

В Торонто состоится премьера фильма "Война токов" (The Current War) режиссера Альфонсо Гомес-Рехона, в котором в главных ролях снялись Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон: Камбербэтч играет изобретателя Томаса Эдисона, а Шэннон - американского предпринимателя Джорджа Вестингауза.

Там же состоится премьера фильма "Сильнее" Дэвида Гордона Грина с Джейком Джилленхолом в главной роли. Джилленхол играет пострадавшего в результате взрывов во время марафона в Бостоне.

Организаторы фестиваля в Теллуриде не объявляют заранее весь список участников конкурсной программы. Однако в числе представленных на фестивале фильмов должны быть такие ожидаемые кинопремьеры, как "Битва полов" с Эммой Стоун, которая играет теннисистку Билли Джин Кинг, и "Тёмные времена" Джо Райта с Гэри Олдменом в роли Уинстона Черчилля.

В числе других ожидаемых фильмов, которые будут показаны на Венецианском кинофестивале:

"Мама!" Даррена Аронофски с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом в главных ролях

"Субурбикон" Джорджа Клуни - еще один фильм с участием Мэтта Дэймона

"Форма воды" Гильермо дель Торо с Салли Хокинс и Майклом Шенноном в главных ролях

"Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" Мартина Макдонаха, в котором снялись Фрэнсис Макдорманд и Вуди Харрельсон

"Первая реформаторская церковь" Пола Шредера с Итаном Хоуком и Амандой Сейфрид

"Виктория и Абдул" Стивена Фрирза с Джуди Денч

"Любить Пабло" с Хавьером Бардемом (снова) в роли наркобарона Пабло Эскобара

"Человеческий поток" (Human Flow), документальный фильм китайского художника Ай Вэйвэя о беженцах

Рядовой зритель сможет увидеть эти фильмы только через несколько месяцев.