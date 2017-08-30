Последствия урагана "Харви" в одной фотографии: до и после
На юг США обрушился ураган "Харви" - самый сильный за последние 13 лет. Одним из первых удар стихии принял 10-тысячный городок Рокпорт.
Значительные части штата Техас оказались под водой. По меньшей мере 20 человек погибли, больше 30 тысяч укрылись во временных убежищах, многие дома разрушены.
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Кликните Как ураган "Харви" изменил жизнь города Рокпорт
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Власти штата опасаются, что на этом ураган, стихший до тропического шторма, не остановится, и ожидают продолжения дождей и сохранения угрозы наводнений по меньшей мере еще неделю.
Стихия добралась до Луизианы, и проливные дожди обещают в соседних штатах.