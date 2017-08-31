Соратник Навального взят под домашний арест за коллаж со статуей
Районный суд Волгограда арестовал координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Волкова, обвиняемого в реабилитации нацизма из-за публикации картинки, на которой статуя "Родина-мать" изображена "в зеленке". Волков нарушил подписку о невыезде, отправившись на мероприятие в Москву, постановил суд.
"Домашний арест по месту регистрации. В Питере", - написал Волков в "Твиттере".
Ранее Волков сообщил, что его задержали в аэропорту Волгограда по прилете из Москвы и повезли в суд для изменения меры пресечения.
Накануне Волков рассказывал, что следователь позвонил его адвокату и пообещал задержать активиста, когда тот вернется в Волгоград.
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При этом, по словам Волкова, 25 августа он встречался со следователем, тот уведомил его об окончании следственных действий и дал устное согласие на поездку. Активист настаивает, что уголовно-процессуальный кодекс не устанавливает письменную форму разрешения.
В четверг Волков сообщил, что несмотря на предупреждение следователя вылетает в Волгоград. Такое решение он принял, посчитав, что приказ о его задержании могли отменить, так как о его будущем задержании стало известно общественности, а "руководство Следственного комитета не привыкло работать в условиях публичности".
Реабилитация нацизма?
Обвинение в публичном осквернении символа воинской славы России (ч.3 статьи 354.1 УК "реабилитация нацизма") было предъявлено Волкову в конце июля. Тогда же ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Согласно заявлению Следственного комитета, преступление Волкова заключалось в "размещении в сети Интернет изображения скульптуры "Родина-мать зовет!" с нанесением красителя зеленого цвета на лицевую часть статуи и поверхность ее левой ладони". Этот поступок, как подчеркнули в ведомстве, "моментально получил общественный резонанс среди граждан".
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Фотоколлаж скульптуры с закрашенным зеленым цветом лицом и рукой появился в группе в поддержку Навального 20 марта - после того, как неизвестные забросали политика шариками с зеленкой в Барнауле.
Еще в конце марта председатель волгоградского отделения "Поискового движения России" Андрей Орешкин обратился в прокуратуру с просьбой наказать сторонников Навального за "акт вандализма".
Прокуратура Центрального района Волгограда рассмотрела обращение и направила материалы в управление СКР для возбуждения уголовного дела.
Кроме того, прокуратура района обратилась в суд с просьбой запретить распространение в России изображения скульптуры со следами зеленой краски, говорится в официальном ответе ведомства, поступившем в Русскую службу Би-би-си.