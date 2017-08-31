Война с Вейшнорией: как Белоруссия придумала "страну-агрессора"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Учения "Запад-2017" пройдут в Белоруссии с 14 по 20 сентября

Организаторы российско-белорусских военных учений "Запад-2017" придумали условную страну-противника под названием Вейшнория. Пользователи соцсетей уже написали для нее гимн, сочинили историю и даже начали выдавать ее паспорта.

На карте для учений белорусские военные изобразили три "страны-агрессора": согласно их замыслу, на Белоруссию нападает коалиция, в которую также входят Весбария и Лубения.

Лубению расположили на территории Польши и Литвы, Весбарию - на территории Литвы и Латвии, в Вейшнорию поместили в западной части Белоруссии.

Учения "Запад-2017" пройдут в России и Белоруссии с 14 по 20 сентября.

Карта учений была представлена на брифинге представителей белорусского Генштаба 29 августа и быстро начала набирать популярность в интернете.

В "Твитере" появился аккаунт "министерства иностранных дел Вейшнории", в котором размещаются различные заявления и "официальные документы" от имени властей вымышленной страны.

В одной из записей ведомство обещает выдавать всем сдающимся в плен белорусам тушенку, мед, хлеб и сало, а также дать возможность "мазать пастой пленных в соседних палатках."

Некоторые пользователи соцсетей начали выкладывать в интернет свои варианты герба и флага Вейшнории, а также изображения купюр ее национальной валюты. Кроме того, появился сайт страны, на котором можно заказать себе паспорт Вейшнории.

Также в сети появляются различные версии "исторической подоплеки" для конфликта Вейшнории с Белоруссией.

"Вероятно, что Москва спровоцировала конфликт между Минском и Гирадисом (столица Вейшнории), с тем, чтобы полностью установить контроль над Беларусью и недопустить, чтобы Вейшнория вступила в НАТО и ЕС", - написал в "Фейсбуке" белорусский политолог Павел Усов.

При этом некоторые эксперты отнеслись к феномену популярности Вейшнории в соцсетях весьма серьезно.

"Вейшнория стала эдаким интелектуальным прибежищем, разрядкой для длящегося десятилетиями стресса. По принципу - ведь могло бы быть и у нас нормально!" - пишет в "Фейсбуке" белорусский журналист Анджей Почобут.

Страница Вейшнории появилась и в "Википедии", однако там сразу же указывается, что речь идет о вымышленном государстве, и затем подробно разъясняется легенда учений "Запад-2017".

Согласно информации со страницы, название "Вейшнория" происходит от балтского имя Вейшнор - "тот, кто охотно угощает" (хлебосольный).