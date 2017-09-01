Фото: сотни тысяч мусульман празднуют Курбан-Байрам в Москве

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Рано утром в пятницу в Москве началось празднование Курбан-Байрама - мусульманского праздника окончания паломничества в Мекку (Хаджа).

Каждый год десятки тысяч верующих собираются у Соборных мечетей в Москве и Санкт-Петербурге на проповедь и молитву. В этом году праздник совпал с Днем знаний 1 сентября.

Из-за скопления верующих у Соборной мечети на Проспекте Мира были перекрыты соседние улицы и закрыто метро.

В некоторых школах Москвы и Подмосковья в связи с праздником перенесли школьные линейки. Так, в школе номер 2107 неподалеку от Соборной мечети линейку перенесли на 4 сентября. В Подмосковье решили перенести линейки в 35-ти школах, сообщает РИА Новости.

Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifullin\TASS Image caption "Целостность уммы всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны", - говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина верующим

Правообладатель иллюстрации Valeriy Shariffulin\TASS Image caption Улицы вокруг Соборной мечети в Москве в пятницу заполнили верующие

Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifullin\TASS Image caption Молитвы проходят при повышенных мерах безопасности

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Правообладатель иллюстрации PYOTR KOVALEV\TASS Image caption В Москве в праздновании Курбан-Байрама приняли участие более 200 тысяч верующих, заявили в МВД

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Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifullin\TASS Image caption В МВД накануне праздника заявили, что его безопасность в Москве будут обеспечивать около 4500 полицейских и сотрудников Росгвардии

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev\TASS Image caption "В эти ценные и благословенные дни мы обращаемся к Господу с мольбами о принятии наших постов, молитв, пожертвований и всех благих дел", - сказал глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

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