США не верят в смерть лидера ИГ и продолжают поиски

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Власти Ирака распространили это изображение аль-Багдади в 2014 году

Американские военные не верят, что лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади погиб, и продолжают ежедневные поиски в надежде обнаружить и убить его, сказал генерал Стивен Таунсенд, командующий силами коалиции.

"Мы ищем его изо дня в день. Не думаю, что он мертв", - сказал Таунсенд журналистам, добавив, что "понятия не имеет", где прячется лидер группировки, запрещенной в России и других странах.

"Последним опорным пунктом ИГ будет долина Евфрата, - сказал американский генерал. - Когда мы найдем его, я думаю, мы для начала попробуем его просто убить. Не уверен, что он нам нужен живым".

В июне российские военные сообщили, что аль-Багдади предположительно был убит неподалеку от города Ракка в Сирии в результате авиаудара по зданию, в котором проходила встреча лидеров ИГ.

Через месяц министр обороны США Джеймс Мэттис усомнился в этом.

Таунсенд сказал в четверг, что аль-Багдади, возможно скрывается в труднодоступном пограничном районе между Ираком и Сирией, поскольку в обеих странах ИГ теряет один оплот за другим.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Последний раз аль-Багдади появлялся на публике в Мосуле

"По разведывательным каналам поступают указания на то, что он до сих пор жив", - сказал генерал.

В прошлом СМИ не раз сообщали о смерти лидера ИГ, но только один раз, в 2015 году, подтвердилась информация о его ранении. Местонахождение аль-Багдади неизвестно.

До того, как возглавляемая США коалиция начала освобождение иракского Мосула от боевиков ИГ, полагали, что аль-Багдади может находиться там.

За последние годы он лишь однажды появился на публике, как раз после взятия города - видео его проповеди в Мосуле датировано 5 июля 2014 года.

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Его последнее аудиопослание было обнародовано 2 ноября прошлого года.

Кто такой аль-Багдади?