США не верят в смерть лидера ИГ и продолжают поиски
Американские военные не верят, что лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади погиб, и продолжают ежедневные поиски в надежде обнаружить и убить его, сказал генерал Стивен Таунсенд, командующий силами коалиции.
"Мы ищем его изо дня в день. Не думаю, что он мертв", - сказал Таунсенд журналистам, добавив, что "понятия не имеет", где прячется лидер группировки, запрещенной в России и других странах.
"Последним опорным пунктом ИГ будет долина Евфрата, - сказал американский генерал. - Когда мы найдем его, я думаю, мы для начала попробуем его просто убить. Не уверен, что он нам нужен живым".
В июне российские военные сообщили, что аль-Багдади предположительно был убит неподалеку от города Ракка в Сирии в результате авиаудара по зданию, в котором проходила встреча лидеров ИГ.
Через месяц министр обороны США Джеймс Мэттис усомнился в этом.
- Сможет ли "Исламское государство" обойтись без "халифа"?
- Богослов, футболист и джихадист: что известно о лидере ИГ?
Таунсенд сказал в четверг, что аль-Багдади, возможно скрывается в труднодоступном пограничном районе между Ираком и Сирией, поскольку в обеих странах ИГ теряет один оплот за другим.
"По разведывательным каналам поступают указания на то, что он до сих пор жив", - сказал генерал.
В прошлом СМИ не раз сообщали о смерти лидера ИГ, но только один раз, в 2015 году, подтвердилась информация о его ранении. Местонахождение аль-Багдади неизвестно.
До того, как возглавляемая США коалиция начала освобождение иракского Мосула от боевиков ИГ, полагали, что аль-Багдади может находиться там.
За последние годы он лишь однажды появился на публике, как раз после взятия города - видео его проповеди в Мосуле датировано 5 июля 2014 года.
Его последнее аудиопослание было обнародовано 2 ноября прошлого года.
Кто такой аль-Багдади?
- Ибрагим Аввад Ибрагим аль-Бадри, ставший известным как Абу Бакр аль-Багдади, родился в 1971 году в иракском городе Самарра, в суннитской семье, принадлежавшей к среднему классу.
- Его семья относилась к клану, члены которого считаются прямыми потомками пророка Мухаммеда.
- С юности его единственной страстью был Коран. Он постоянно изучал и декламировал его и придавал огромное значение соблюдению религиозных правил.
- В семье ему дали прозвище "верующий". Родным нередко доставалось, если, по мнению юного Ибрагима, они жили не в соответствии с законами ислама.
- В 1996 году аль-Багдади окончил курс исламоведения в Багдадском университете, в 1999-м в Исламском университете Ирака ему была присвоена степень магистра, а в 2007 году он там же защитил докторскую диссертацию в области философии и богословия.
- До 2004 года с двумя женами и шестью детьми он проживал в бедном багдадском районе Тобчи, где учил Корану детей в местной мечети, а также был известен как звезда местного футбольного клуба.
- Под влиянием своего дяди он стал членом радикального движения "Братья-мусульмане" и к 2000 году стал последователем джихадизма салафитского толка.
- Вскоре после американского вторжения в Ирак в 2003 году аль-Багдади принял участие в создании суннитского повстанческого движения.
- В феврале 2004 года был арестован военными США в Фаллудже и провел 10 месяцев в американском лагере, после чего отпущен.
- Аль-Багдади стремительно поднимался вверх в иерархии радикальных исламистов и в 2010 году, после гибели первых лидеров "Исламского государства" Абу Айюба аль-Масри и Абу Омара аль-Багдади, возглавил самопровозглашенный "халифат".