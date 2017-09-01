Уэйну Руни предъявили обвинение в нетрезвом вождении

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Руни объявил о решении завершить карьеру в международных турнирах

Нападающему футбольного клуба "Эвертон" Уэйну Руни предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде, сообщает полиция графства Чешир.

31-летний Руни был отпущен под залог и должен предстать перед судом 18 сентября.

Футболист был арестован после того, как минувшей ночью полицейские остановили его черный автомобиль Volkswagen Beetle (Жук) в городе Уилмстоу.

Как сообщают британские СМИ со ссылкой на очевидцев, накануне вечером Руни танцевал на столе и пел песни группы Oasis в одном из местных клубов.

Около 10 часов вечера крикетист Джек Макивер опубликовал фото с Руни в своем "Инстаграме". Также сообщается, что в клубе с ним был и футболист Уэс Браун, с которым Руни играл в "Манчестер Юнайтед".

Теперь спортсмену может грозить крупный штраф и запрет на вождение автомобиля как минимум на один год. Британское законодательство также предуматривает полугодовое тюремное заключение за пьяное вождение.

Руни также может получить дисциплинарное взыскание от "Эвертона", куда он перешел из клуба "Манчестер Юнайтед", за который играл 13 лет.

Суд над Руни должен начаться всего через сутки после встречи этих двух команд, которая пройдет на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption У дома Уэйна Руни собрались журналисты, однако он пока не давал никаких комментариев

Это уже не первый подобный скандал с британским нападающим. В ноябре прошлого года СМИ сообщали о том, что Руни сильно напился на свадебной вечеринке после победы над сборной Шотландии. После этого футболисту пришлось принести извинения за неподобающее поведение.

23 августа Руни объявил о своем решении завершить карьеру в международных турнирах и покинуть сборную Англии.

В настоящее время Уэйн Руни входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира с годовым доходом более 17 миллионов фунтов (21 млн долларов).