Дело Улюкаева: что рассказали первые свидетели

Правообладатель иллюстрации GEODAKYAN ARTEM/TASS

На процессе по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева выступили первые свидетели. Один из них работает в "Роснефти", другая - бывшая подчиненная Улюкаева. Оба считают, что экс-министр странно вел себя в ситуации с приватизацией "Башнефти" "Роснефтью".

В Замоскворецком районном суде Москвы прошло второе заседание по уголовному делу Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 млн долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций "Башнефти". На первом заседании прокурор успел лишь зачитать обвинительное заключение.

В этот раз гособвинение перешло к допросу свидетелей. Выступить успели двое, главы "Роснефти" Игоря Сечина среди них не было, и повестка ему не приходила, сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. В августе о возможном допросе Сечина на процессе сообщал представитель суда.

Первый свидетель

Сначала судья Лариса Семенова заслушала свидетельские показания директора департамента "Роснефти" по отношениям с инвесторами Андрея Баранова. Тот вспомнил, что 4 августа на конференции министров экономики стран АСЕАН в Лаосе Улюкаев говорил, что не считает "Роснефть" надлежащим покупателем госпакета "Башнефти". Он якобы объяснял это тем, что "Роснефть" является компанией с госучастием.

Правообладатель иллюстрации GEODAKYAN ARTEM/TASS Image caption Улюкаев на заседании в Замоскворецком суде 1 сентября

"5 августа мы направили письмо в минэкономразвития, где попытались объяснить, что мы являемся надлежащим претендентом на покупку акций "Башнефти", - рассказал Баранов. По его словам, в этом письме "Роснефть" настаивала, что дискриминация по владению не должна быть фактором недопуска компании к приватизации.

По словам свидетеля, в августе в "Роснефти" узнали из прессы, что сделка по продаже акций "Башнефти" приостановлена. Топ-менеджер посетовал на то, что коммуникация с министерством Улюкаева была затруднена - в компании, как он сказал, узнавали новости о подготовке к приватизации "Башнефти" из СМИ.

- Позиция Улюкаева могла повлиять на то, что сделка была приостановлена? - поинтересовался прокурор.

- Здесь может быть только мое личное мнение. Ну, наверное, могла, - ответил Баранов.

Минэкономразвития при этом официально не уведомляло "Роснефть" о приостановке сделки, уточнил он. А в сентябре министерство решило, что компания Сечина может быть допущена к приватизации.

Свидетель считает, что изначально Улюкаев выступал против участия "Роснефти" в приватизации "Башнефти", но потом изменил свое мнение. Почему изменил, он не знает.

"Улюкаев искал различные варианты исключить нашу компанию из сделки", - заявил в суде топ-менеджер. О задержании министра в ноябре он узнал из СМИ, лично знаком с ним не был.

После прокурора вопросы Баранову задавал адвокат экс-министра Тимофей Гриднев. Он спросил, зачем "Роснефть" обращалась с письмом к президенту России Владимиру Путину по поводу "Башнефти".

- Интерес "Роснефти" к крупному региональному игроку заслуживает внимания руководства страны, - ответил Баранов.

- И о чем же вы просили в этом письме у президента? - спросил Гриднев.

- Ничего просить не надо. Ты описываешь ситуацию, что компания "Роснефть" является лучшей нефтяной и нефтегазовой компанией с лучшим менеджментом и лучшими финансово-экономическими показателями в отрасли.

- А президент тут причем?

- Еще раз сказать, что мы лучшая компания.

Отвечая на вопросы адвоката, топ-менеджер признал, что официальных запретов на участие в приватизации "Башнефти" "Роснефть" не получала, как и уведомлений о приостановке сделки.

Второй свидетель

После топ-менеджера Баранова в суде допросили директора департамента корпоративного управления минэкономразвития Оксану Тарасенко.

Гособвинитель зачитал в суде ее показания, которые бывшая подчиненная Улюкаева дала на предварительном следствии. Из них следует, что экс-министр вычеркивал из доклада чиновников положительную оценку участия "Роснефти" в приватизации "Башнефти".

"Из доклада, подготовленного моим департаментом по поручению [вице-премьера Аркадия] Дворковича, о сделке, лично Улюкаевым была вычеркнута фраза о том, что участие "Роснефти" в сделке стимулирует ее конкурентность и поможет максимизировать консолидированный пакет акций "Башнефти", - сказано в показаниях Тарасенко.

Сама же свидетель рассказала в суде о совещании с участием Улюкаева и теперь уже бывшего президента Александра Корсика, которое состоялось в конце июле 2016 года. Тогда, по ее словам, пришли к выводу, что "Роснефть" может участвовать в сделке по "Башнефти".

Однако, уточнила Тарасенко, никакого решения по этому вопросу на совещании не принималось, а у Улюкаева отсутствовала четкая позиция. А спустя некоторое время Улюкаев выступил в прессе с заявлениями о том, что "Роснефть" не должна быть допущена к приватизации "Башнефти".

"Я была удивлена. Очень", - заявила свидетель.

Отвечая на вопросы защиты, Тарасенко при этом признала, что Улюкаев не давал распоряжений по затягиванию сделки. Она сказала, что не знает, пытался ли министр приостановить сделку по продаже "Башнефти" "Роснефти".

30 свидетелей

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Улюкаев считает, что ФСБ организовала против него провокацию после доноса Сечина

Следующее заседание по делу Улюкаева состоится 5 сентября. Суд продолжит допрос свидетелей.

Еще один адвокат экс-министра Лариса Каштанова сказала журналистам, что всего гособвинение планирует вызвать в суд 30 свидетелей.

Третий адвокат Дариджан Квеидзе уточнила, что в списке свидетелей обвинения есть бывший начальник службы безопасности "Роснефти" генерал ФСБ Олег Феоктистов.

О Сечине в этот раз как о свидетеле уже не вспоминали.

Молчание Улюкаева

Улюкаев приехал в суд за несколько минут до начала заседания и в этот раз отказался от общения с прессой, хотя в прошлый раз охотно отвечал на вопросы журналистов.

На вопрос, с каким настроением он пришел в суд, экс-министр не ответил. "Ничего не комментирую, вот - товарищи возражают", - сказал он, показав на прокуроров.

Журналисты также спросили, что бывший министр в этот раз принес с собой почитать. На предыдущем заседании он читал "Убийство" Чехова. "Чехов?" - поинтересовались журналисты. Улюкаев отрицательно покачал головой и приложил указательный палец ко рту. Затем адвокат Гриднев попросил прекратить задавать вопросы.

Дело Улюкаева

Улюкаева задержали 14 ноября прошлого года после визита в офис "Роснефти". Следственный комитет России сообщал, что министра экономического развития взяли с поличным при получении взятки в 2 млн долларов. Эти деньги, по версии следствия, он требовал в качестве вознаграждения за положительное заключение на сделку по приватизации "Башнефти" "Роснефтью".

15 ноября Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест. В тот же день президент Владимир Путин освободил министра от должности в связи с утратой доверия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обвинение утверждает, что Улюкаев сам звонил главе "Роснефти". Экс-министр это отрицает

Улюкаеву предъявлено обвинение по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Первое, предварительное заседание суда по делу бывшего министра состоялось 8 августа, а по существу дело начали рассматривать 16 августа. Тогда Улюкаев заявил, что ФСБ организовала против него провокацию после заведомо ложного доноса главы "Роснефти" Игоря Сечина при участии теперь уже бывшего начальника службы безопасности компании Феоктистова.

Из обвинительного заключения следует, что Улюкаев лично получил чемоданы с 2 млн долларов от Сечина в офисе "Роснефти". Экс-министр не оспаривает, что взял их, однако версии о том, как бывший министр и глава "Роснефти" оказались в одном кабинете, у обвинения и защиты расходятся.

Гособвинение настаивает, что 14 ноября в ходе телефонного разговора Улюкаев подтвердил Сечину свое намерение получить взятку и согласился приехать для этого в офис "Роснефти". Улюкаев же утверждает, что его спровоцировали.

"Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги", - заявил экс-министр в суде. Гособвинение настаивает, что Сечин действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

В обвинительном заключении утверждается, что саму взятку министр потребовал у Сечина на саммите БРИКС в индийском Гоа 15 октября 2016 года. Сделка по приватизации "Башнефти" к тому моменту была уже закрыта.

По версии следствия, Улюкаев угрожал главе "Роснефти" тем, что если не будет вознаграждения, то министерство будет давать отрицательные заключения по другим сделкам. В обвинительном заключении также упоминается доклад, который Улюкаев направил в правительство еще до согласования сделки по приватизации "Башнефти". В нем экс-министр предложил исключить все подконтрольные государству компании из числа участников приватизации.

Все это, по версии следствия, Сечин воспринял как реальную угрозу "со стороны члена правительства", поэтому ответил согласием на предложение заплатить деньги, а по возвращению в Москву обратился в ФСБ.

Экс-глава минэкономразвития, выступая в суде, назвал предъявленные ему обвинения абсурдными, в том числе из-за "очевидной неэквивалентности" его политического веса и "веса господина Сечина в российском политическом истеблишменте".