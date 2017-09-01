Экс-сенатор Джабраилов рассказал, зачем устроил стрельбу в отеле

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Предприниматель и бывший член Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов рассказал РБК, почему устроил стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы.

Как объяснил экс-сенатор, стрелять в своем номере он начал из-за провокаций со стороны руководства и службы безопасности отеля, которые хотели его "выжить оттуда".

Джабраилов заявил, что сожалеет о том, что нарушил общественный порядок, поддавшись на провокации, однако отметил, что другого выхода у него не было.

"Я поступил правильно. Я не имел намерения кого-либо задеть, ранить или убить. Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом", - заявил Джабраилов.

Обсуждать причины своих разногласий с сотрудниками отеля бизнесмен отказался, пояснив, что считает эту тему гнусной.

"Очень недостойное их поведение по отношению ко мне и моим гостям взорвало меня. Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал [что происходит], я тут же разрядил обойму, и стал ждать в номере, когда за мной приедут [полицейские]", - рассказал Джабраилов.

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Умар Джабраилов (в центре) у здания ОВД "Китай-город", куда его доставили после инцидента со стрельбой в Four Seasons

Полицейские, по его словам, при задержании вели себя корректно и по уставу.

"Несмотря на то, что я был в состоянии аффекта, я все их указания выполнил. Я благодарен им за то, что они могли более жестоко со мной обойтись, но в итоге поступили дерзко, но правильно и профессионально", - подчеркнул экс-сенатор.

Джабраилов рассказал также о происхождении оружия, из которого открыл стрельбу. По его словам, пистолетом его наградила организация, относящаяся к силовам структурам. Какая именно, бизнесмен не уточнил.

Сообщения СМИ о том, что в номере отеля полицейские нашли белый порошок, Джабраилов назвал "наговорами" и "клеветой недоброжелателей".

"Ничего не нашли [...] Я не понимаю, если человек известен, он должен весь фраерский набор иметь. Это неправда", - возмутился Джабраилов, добавив, что занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.

Бизнесмена задержали 29 августа в гостинице Four Seasons на Охотном Ряду после того как он несколько раз выстрелил в потолок в своем номере. В полиции сначала не называли фамилии задержанного, но потом подтвердили, что это бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов.

По факту стрельбы в отеле было возбуждено уголовное дело. Джабраилова допросили в ОВД "Китай-город" и вечером 30 августа отпустили под подписку о невыезде.

Как рассказывали источники РБК и РИА Новости в правоохранительных органах, приехавшим на вызов полицейским Джабраилов якобы заявил: "Без боя не сдамся". Однако сотрудникам полиции все же удалось уговорить бизнесмена положить оружие на пол.

"Он по характеру человек такой - достаточно остро воспринимает окружающую действительность, очень чувствительный к красоте, очень чувствительный к несправедливости, - сказал в беседе с Русской службой Би-би-си друг и бывший советник экс-сенатора Шамиль Бено. - Что-то его сильно, значит, расстроило".

По данным Telegram-канала Mash, связанного с изданием Life, Джабраилов начал стрельбу, разозлившись на то, что заказанный им ужин принесла уборщица, а не официант.

СМИ сообщали также, что экс-сенатор якобы был пьян или находился под действием наркотиков, а в его номере позже нашли "белый порошок и неизвестные таблетки". Источники РБК утверждали, что экспресс-тест Джабраилова на наркотическое опьянение будто бы дал положительный результат.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS Image caption Умар Джабраилов и Рамзан Кадыров празднуют победу "Терека" в финале Кубка России по футболу в 2004 году

Джабраилов - известный российский предприниматель чеченского происхождения. В 90-х годах он основал группу "Плаза", которая управляла крупными московскими объектами, "Смоленским пассажем" и торговым центром "Охотный ряд", а также сетью заправок. Кроме того, Джабраилов владел гостиницей "Рэдиссон Славянская".

В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, но занял последнее место, набрав 0,08% голосов.

В 2004-2009 годах он представлял Чечню в Совете Федерации. Газета "Ведомости" писала, что он досрочно покинул пост из-за охлаждения отношений с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Джабраилов также состоял в партии "Единая Россия", но после задержания его членство было приостановлено.

Сейчас Джабраилов является совладельцем нескольких компаний, большая часть из которых - строительные. Сам Джабраилов рассказывал в интервью, что владеет двумя строительными компаниями: "Аванти стройгрупп" и "МС Регион". Одним из объектов "Аванти стройгрупп" является жилой комплекс "Зиларт", который строится на территории бывшего автозавода ЗИЛ.