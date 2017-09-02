Серена Уильямс родила дочь

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Американская теннисистка Серена Уильямс, прервавшая в 2017 году выступления из-за беременности, родила дочь. Роды прошли в клинике в штате Флорида.

Отец ребенка - соучредитель сайта Reddit Алексис Оганян, с которым она помолвилась в 2016 году. Теннисистку уже поздравили ее сестра Винус Уильямс и тренер Патрик Муратоглу. Он также пожелал ей как можно скорее набрать форму, добавив, что "впереди много работы". Сама Серена Уильямс ранее заявляла, что намерена вернуться на корт уже в январе 2018 года.

Серена Уильямс узнала, что ждет своего первого ребенка, незадолго до начала Открытого чемпионата Австралии, состоявшегося в январе текущего года.

Она рассказывала журналу Vanity Fair, что ничего не подозревала о беременности, пока не почувствовала недомогание во время тренировки. Ее подруга Джессика сразу же предложила пройти тест на беременность.

По словам Уильямс, внутри нее все оборвалось, когда она увидела результат. "Боже мой, этого не может быть - я же должна играть на турнире, - вспоминает о своих впечатлениях теннисистка. - Как я буду играть на Australian Open? Я планировала выиграть Уимблдон в этом году".

Подруга еще раз сходила в аптеку и купила сразу пять комплектов тестов на беременность. Все они оказались положительными. Несмотря на беременность, Уильямс поехала в Австралию и выиграла свой очередной, 23-й по счету турнир серии Большого шлема в одиночном разряде.

Однако оставшуюся часть сезона, в том числе три турнира "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции, Уимблдон и Открытый чемпионат США - теннисистке все же пришлось пропустить. Однако она сразу заявила, что планирует возобновить карьеру уже в начале 2018 года.

Серене Уильямс осталось выиграть один турнир Большого шлема, чтобы повторить рекорд, принадлежащий австралийской теннисистке Маргарет Корт, которая в 1960-1975 годах одержала 24 победы в турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

Корт - единственная на данный момент теннисистка, выигравшая больше турниров «Большого шлема», чем Уильямс.