В Киеве задержан брат Саакашвили. Его хотят депортировать

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Киев заявляет, что украинский паспорт Саакашвили аннулирован, однако это не мешает ему путешествовать

Утром в субботу в Киеве сотрудники украинской полиции отвезли брата бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, Давида, в Государственную миграционную службу.

Ранее Михаил Саакашвили объявил о задержании своего брата, однако представитель украинского МВД Артем Шевченко уточнил, что юридически задержания не было.

"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - цитирует Шевченко агентство Интерфакс.

По его словам, разрешение на проживание Давида Саакашвили на Украине было аннулировано еще в марте - поскольку ранее его лишили разрешения на работу в стране.

"Ещё тогда иностранец [Давид Саакашвили] был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и находился на территории страны незаконно", - заявил журналистам Шевченко.

Сейчас Давид Саакашвили находится в органах миграционной службы, где решается вопрос о "возвращении иностранного гражданина в любую страну, в которую он захочет, а также о наложении административного штрафа", уточнил представитель МВД.

Глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива, подтвердил, что Давида Саакашвили готовят к депортации.

"Только что был задержан брат негражданина Украины Саакашвили Давид за нарушение режима пребывания в стране. Миграционная служба Украины и полиция задержали его и готовят к депортации", - заявил Кива в эфире телеканала "112 Украина".

Задержан или препровожден?

О том, что его брат задержан, Михаил Саакашвили сообщил в субботу утром в "Фейсбуке".

"Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и вывезли в неизвестном направлении", - написал бывший грузинский президент.

Он отметил, что у Давида имеется украинский вид на жительство, и высказал подозрение, что таким образом украинские власти, вероятно, "пытаются на него повлиять".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лишение Михаила Саакашвили украинского паспорта спровоцировало массовые акции протеста

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства за предоставление ложных данных при получении паспорта. Сам экс-президент Грузии назвал этот шаг политической расправой.

В миграционной службе Украины утверждают, что с момента издания этого указа паспорт Саакашвили является недействительным, однако на протяжении последних дней политик посетил сразу несколько стран Европы, используя, по его словам, именно украинский паспорт.

Сейчас Михаил Саакашвили находится в Польше, однако две недели назад заявил, что намерен 10 сентября вернуться на Украину и вернуть себе паспорт, "мобилизовав людей" на протест.