В Киеве задержан брат Саакашвили. Его хотят депортировать
Утром в субботу в Киеве сотрудники украинской полиции отвезли брата бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, Давида, в Государственную миграционную службу.
Ранее Михаил Саакашвили объявил о задержании своего брата, однако представитель украинского МВД Артем Шевченко уточнил, что юридически задержания не было.
"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", - цитирует Шевченко агентство Интерфакс.
По его словам, разрешение на проживание Давида Саакашвили на Украине было аннулировано еще в марте - поскольку ранее его лишили разрешения на работу в стране.
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"Ещё тогда иностранец [Давид Саакашвили] был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и находился на территории страны незаконно", - заявил журналистам Шевченко.
Сейчас Давид Саакашвили находится в органах миграционной службы, где решается вопрос о "возвращении иностранного гражданина в любую страну, в которую он захочет, а также о наложении административного штрафа", уточнил представитель МВД.
Глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива, подтвердил, что Давида Саакашвили готовят к депортации.
"Только что был задержан брат негражданина Украины Саакашвили Давид за нарушение режима пребывания в стране. Миграционная служба Украины и полиция задержали его и готовят к депортации", - заявил Кива в эфире телеканала "112 Украина".
Задержан или препровожден?
О том, что его брат задержан, Михаил Саакашвили сообщил в субботу утром в "Фейсбуке".
"Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и вывезли в неизвестном направлении", - написал бывший грузинский президент.
Он отметил, что у Давида имеется украинский вид на жительство, и высказал подозрение, что таким образом украинские власти, вероятно, "пытаются на него повлиять".
26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства за предоставление ложных данных при получении паспорта. Сам экс-президент Грузии назвал этот шаг политической расправой.
В миграционной службе Украины утверждают, что с момента издания этого указа паспорт Саакашвили является недействительным, однако на протяжении последних дней политик посетил сразу несколько стран Европы, используя, по его словам, именно украинский паспорт.
Сейчас Михаил Саакашвили находится в Польше, однако две недели назад заявил, что намерен 10 сентября вернуться на Украину и вернуть себе паспорт, "мобилизовав людей" на протест.