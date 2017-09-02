Работники торгпредства России в Вашингтоне покинули здание

Image caption Российские дипломаты назвали действия американских властей рейдерским захватом

Работники торгового представительства России в Вашингтоне покинули здание, которое ранее потребовала закрыть американская сторона.

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си на месте событий, сотрудники торгпредства покинули здание на Коннектикут-авеню в 14:00 по местному времени (21:00 по Москве), после чего туда вошли около двух десятков полицейских. К настоящему моменту большинство из них покинуло здание.

Российские дипломаты в США назвали действия властей США обыском, однако американская сторона обыск не подтверждает, сообщает наш корреспондент. Возле здания продолжают дежурить полицейские. На месте находятся также автомобили Секретной службы США.

В четверг США потребовали закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, а также два российских торговых представительства - в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти меры приняты в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

По данным представителя посольства России в США Николая Лахонина, сотрудников дипмиссии "после настоятельного требования" допустили в помещения вместе с сотрудниками американской полиции. По его словам, "формально досмотр проводил госдепартамент США".

Ранее МИД России вручил советнику посольства США в Москве Энтони Годфри ноту протеста в связи с намерением обыскать торгпредство.

"Рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию", - говорилось в сообщении МИД.

Кем была высказана подобная угроза, не сообщалось. Американские официальные лица также не комментировали сам факт обысков.

Торговый представитель России в США Александр Стадник заявил собравшимся у здания на Коннектикут-авеню журналистам, что считает решение американских властей рейдерским захватом.

"Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали", - сказал он.

На вопрос, сохраняется ли у здания дипломатический иммунитет, Стадник ответил: "С двух часов по местному времени (21:00 по Москве) американцы так не считают".