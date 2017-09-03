КНДР предположительно провела шестое ядерное испытание

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ранее государственное информагентство КНДР сообщило, что ученым страны удалось создать водородную бомбу и ее уже осмотрел лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Сейсмологи зафиксировали на территории КНДР землетрясение, очаг которого находился на поверхности земли. Они уже квалифицировали толчки как взрыв, а власти Южной Кореи и Японии расценили случившееся как очередные ядерные испытания в КНДР.

О землетрясении на территории КНДР сообщили Геологическая служба США, а также китайские и южнокорейские сейсмологи. Они расходятся в оценке мощности землетрясения (по разным данным, магнитуда составляла от 5,6 до 6,3), однако сходятся в том, что оно могло иметь искусственный характер.

Сейсмические службы всех трех стран отмечают, что очаг землетрясения находился на глубине ноль километров, то есть на поверхности, чего при природных землетрясениях не бывает. В связи с этим случившееся квалифицировано как взрыв.

Южнокорейское агентство Ренхап сообщает, что администрация президента страны квалифицировала случившееся как очередное испытание ядерного оружия в КНДР. Японское агентство Киодо сообщает, что Токио придерживается аналогичной точки зрения.

Ренхап также отмечает, что землетрясение произошло в уезде Кильджу, в котором находится ядерный полигон Пунгери. Все предыдущие ядерные испытания КНДР проводила именно там. Пхеньян эти сообщения пока не прокомментировал.

Впервые КНДР сообщила о проведении ядерного испытания в 2006 году. Тогда многие эксперты сомневались в том, что взрыв действительно был ядерным, так как его мощность была относительно мала. Однако ведущие страны мира комментировали случившееся именно как ядерное испытание - и осудили его проведение.

С тех пор КНДР провела еще четыре ядерных испытания, и все они становились объектом критики со стороны мирового сообщестсва. Также в отношении Пхеньяна был введен ряд санкций. Если причиной нынешнего землетрясения действительно окажутся ядерные испытания - официально они станут для КНДР шестыми.

Водородная бомба?

Ранее государственное северокорейское информагентство ЦТАК сообщило, что ученым КНДР якобы удалось создать водородную бомбу. Агентство выложило фотографию, на которой устройство показывают лидеру страны Ким Чен Ыну.

В сообщении агентства говорилось, что мощность боеголовки может достигать сотен килотонн в тротиловом эквиваленте, а все компоненты для ее производства делаются в КНДР, что позволит стране создать столько ядерного оружия, сколько она захочет.

Многие западные эксперты скептически отнеслись к публикации, так как не верят, что КНДР действительно сумела овладеть технологиями, необходимыми для создания водородной бомбы. Тем не менее сообщение ЦТАК уже вызвало резкую реакцию на международном уровне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в свете возможного наличия у КНДР водородной бомбы хочет в очередной раз подчеркнуть важность сотрудничества США, Японии и Южной Кореи в вопросе ядерного сдерживания Пхеньяна.

При этом КНДР заявляет о создании водородной бомбы уже не первый раз. Еще в 2016 году она объявила о ее успешном испытании - однако и тогда эксперты сомневались в правдивости этих заявлений, отмечая, что для водородной бомбы мощность взрыва была слишком мала.

Ракеты и угрозы

В июле КНДР провела два запуска баллистических ракет, заявив, что США находятся в пределах их досягаемости. Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.

США и соседи Северной Кореи осудили испытания ракет КНДР, а гневная риторика между США и КНДР усилилась. Трамп назвал последний запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима.

В августе американские СМИ сообщали, что КНДР, возможно, уже удалось разработать ядерную боеголовку, пригодную к установке на имеющиеся у нее баллистические ракеты. Вскоре после этого Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае, если Пхеньян вздумает угрожать США.

В ответ ЦТАК распространило сообщение, в котором говорилось, что Северная Корея рассматривает возможность ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Речь идет об авиабазе и о базе американского флота.