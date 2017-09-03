Сотни мусульман пикетируют посольство Мьянмы в центре Москвы
У посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве собрались несколько сотен мусульман, протестующих против притеснения их единоверцев в Мьянме (Бирме).
Как сообщает с места событий корреспондент Русской службы Би-би-си, на Большой Никитской улице полностью перекрыто движение транспорта. За ситуацией наблюдает множество сотрудников правоохранительных органов, в том числе ОМОН.
Пока никаких столкновений между митингующими и полицией не было.
По словам нашего корреспондента, в акции принимает участие порядка пятисот человек. Время от времени они скандируют "Аллаху акбар".
Ранее сообщалось, что в Мьянме были сожжены несколько сот домов местных мусульман в штате Ракхайн.
После начала конфликта между буддистами, составляющими большинство населения страны, и мусульманами-рохинджа в 2012 году последние массово бегут в Таиланд и Малайзию.