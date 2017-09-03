Сотни мусульман пикетируют посольство Мьянмы в центре Москвы

Image caption Собравшиеся заняли стоят по обе стороны проезжей части Большой Никитской улицы

У посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве собрались несколько сотен мусульман, протестующих против притеснения их единоверцев в Мьянме (Бирме).

Как сообщает с места событий корреспондент Русской службы Би-би-си, на Большой Никитской улице полностью перекрыто движение транспорта. За ситуацией наблюдает множество сотрудников правоохранительных органов, в том числе ОМОН.

Пока никаких столкновений между митингующими и полицией не было.

По словам нашего корреспондента, в акции принимает участие порядка пятисот человек. Время от времени они скандируют "Аллаху акбар".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акция у посольства началась с молитвы

Image caption За ситуацией на Большой Никитской наблюдают несколько сотен полицейских

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам корреспондентов, акция проходит мирно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Собравшиеся выражают протест притеснениям мусульман в Мьянме

Ранее сообщалось, что в Мьянме были сожжены несколько сот домов местных мусульман в штате Ракхайн.

После начала конфликта между буддистами, составляющими большинство населения страны, и мусульманами-рохинджа в 2012 году последние массово бегут в Таиланд и Малайзию.