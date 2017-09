Российское ТВ проигнорировало акцию мусульман у посольства Мьянмы

#Repost @ahmed_95kra (@get_repost) ・・・ Весь мир шокировали видеокадры геноцида в отношении мусульман рохинджа в Мьянме, однако такие представители российских СМИ, как например "Новая газета", "Эхо Москвы", телеканалы "Дождь" и "РБК", за последние две недели ни разу (❗️) даже не заикнулись об этих шокирующих зверствах в отношении мусульман! Ни одной заметки в газете или новостного сюжета за эти дни! Журналисты, как гиены накинувшиеся на сообщение о задержании двух парней, спасенных чеченскими правоохранителями от присоединения к "Иблисскому государству", и утопившие эту историю в откровенной лжи, на этот раз предпочли закрыть глаза на пытки детей электрошокером, массовое сжигание женщин и стариков толпами воинствующих нелюдей.

