Российское ТВ проигнорировало акцию мусульман у посольства Мьянмы

Image caption На акции у посольства Мьянмы в центре Москвы собралось около тысячи человек

Российские федеральные телеканалы в своих новостных выпусках проигнорировали прошедшую в центре Москвы несанкционированную акцию мусульман против гонений на своих единоверцев в Мьянме. В митинге приняли участие сотни человек.

Большая часть выпуска "Воскресного времени" на Первом канале была так или иначе посвящена критике политики США, в том числе обыскам в торговом представительстве России в Вашингтоне. В программе также рассказывалось о ядерных испытаниях в КНДР, встрече президента России Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином, образовательном форуме в Ярославле и строительстве моста через Керченский пролив.

Итоговая программа "Вести недели" на канале "Россия 1" с Дмитрием Киселёвым сосредоточилась на теме Дня знаний 1 сентября и общения президента Владимира Путина с молодёжью в Ярославле. Другими главными темами программы стали поездка Путина в Китай, строительство Керченского моста в Крым, а также действия российских военных в Сирии.

На НТВ в программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой основными сюжетами стали сообщения о дипломатическом скандале между Россией и США, обострение ситуации в КНДР и ураган "Харви". На информационном телеканале "Россия 24" также не было упоминаний об акции.

Сообщения об акции появились на сайте прогораммы "Вести" телеканала "Россия", а также на сайтах НТВ, ТВЦ, РЕН ТВ, Пятого канала и телеканала "Звезда".

Ранее в воскресенье председатель парламента Чечни Магомед Даудов в своём "Инстаграме" призвал чеченцев прийти на акцию в Грозном 4 сентября, а также обвинил российские СМИ - РБК, "Дождь", "Новую газету" и "Эхо Москвы" - в замалчивании конфликта в Мьянме.

"Мы должны выразить свой протест и твёрдо показать всему миру, что где бы не находились наши братья и сестры по вере, мы их никогда не оставим.В этот день вместе - на площади перед мечетью "Сердце Чечни" имени Ахмата-Хаджи Кадырова, где после митинга в 12:30 состоится коллективная молитва и мы все вместе совершим Дуа за притесненных мусульман. Да поможет нам Всевышний!"- написал Даудов в другом посте.

В воскресенье в Москве у посольства Мьянмы прошла несогласованная с властями акция мусульман. Один из участников акции сообщил Русской службе Би-би-си, что о призыве приходить к посольству Мьянмы он узнал из поста главы Чечни Рамзана Кадырова в "Инстаграме". По его словам, он и остальные собравшиеся протестуют против убийств мусульман в Мьянме (также известной как Бирма).

В акции принимали участие около тысячи человек. На Большой Никитской улице было полностью перекрыто движение транспорта, на месте дежурило множество сотрудников полиции, в том числе ОМОН. Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка, хотя некоторые участники митинга выступали с угрозами.

Media playback is unsupported on your device Акция мусульман у посольства Мьянмы в Москве

Поводом для протеста стали сообщения о том, что в Мьянме были сожжены несколько сот домов местных мусульман в штате Ракхайн. Официальные власти Мьянмы сообщают, что силы безопасности проводят в этом районе контртеррористическую операцию в ответ на нападения вооруженных групп мусульман-рохинджа на полицейские участки.

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала спутниковую фотографию одной из деревень, которая была почти полностью уничтожена 25 августа этого года - судя по снимку, было разрушено около 700 домов.

После начала конфликта между буддистами, составляющими большинство населения страны, и мусульманами-рохинджа в 2012 году последние массово бегут в Таиланд и Малайзию.

Ракхайн - самый бедный регион Мьянмы, где проживают около миллиона мусульман-рохинджа. По данным ООН, только в этом году в соседний Бангладеш переправилось уже около 58 тыс. беженцев из Мьянмы.