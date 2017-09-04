Сеул ответил на ядерные испытания Пхеньяна запуском ракет

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Такие фотографии опубликовало в понедельник южнокорейскоре министерство обороны

В ответ на успешное, уже шестое по счету, испытание Пхеньяном ядерного заряда, Южная Корея провела собственные ракетные учения - для отработки возможного удара по ядерным объектам северного соседа.

В ходе учений были использованы настоящие боевые заряды, запуск которых осуществлялся как с земли, так и с самолетов.

Накануне северокорейское испытание и возможные ответные действия обсуждались в Белом доме, после чего глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал, что в случае угрозы США, их территориям и территориям союзников со стороны КНДР Вашингтон намерен дать Пхеньяну "массивный военный ответ".

"Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или территории наших союзников встретит военный ответ - одновременно массивный и превосходящий", - сказал Мэттис.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Выступление Мэттиса транслировали американские телеканалы

По словам Мэттиса, США не стремятся к полному уничтожению КНДР, хотя и обладают такими возможностями.

Дональд Трамп, отвечая ранее на вопрос журналистов о том, планируют ли США атаковать Северную Корею, сказал: "Посмотрим".

В понедельник Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с последним ядерным испытанием КНДР. Проведения экстренной встречи, которая состоится в 10.00 по местному времени (17.00 МСК), запросили делегации США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи.