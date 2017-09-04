Японская принцесса Мако объявила о помолвке с простолюдином

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во время пресс-конференции пара постоянно обменивалась улыбками

Принцесса Мако Акисино, внучка императора Японии Акихито, официально объявила о помолвке со своим студенческим другом.

Избранником 25-летней принцессы стал ее ровесник Кей Комуро, сотрудник юридической фирмы, с которым она познакомилась пять лет назад в Международном христианском университете в Токио.

Пара объявила о помолвке на специально собранной по этому поводу пресс-конференции вечером в воскресенье. По словам принцессы Мако, в будущем супруге ее привлекла "солнечная улыбка".

Брак был одобрен императором, однако мезальянс будет означать для принцессы потерю титула.

Японское законодательство не ограничивает мужчин императорской династии в выборе жены, однако для женщин той же семьи предусмотрены иные правила.

"Я с детства знала, что после замужества потеряю свой статус, - рассказала принцесса. - Но хотя я и помогала императору и сама в меру своих возможностей исполняла официальные обязанности как член императорской семьи, мне в то же время очень дорога моя собственная жизнь".

Media playback is unsupported on your device Японская принцесса, отказавшаяся от титула из-за любви

Официально о предстоящей свадьбе объявили только сейчас, хотя впервые о планах помолвки стало известно еще в мае.

25-летняя принцесса - старшая дочь принца Акисино и первая внучка императора Акихито.

В прошлом году она сдала экзамены в докторантуру Международного Христианского Университета в Токио.

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Последствия мезальянсов

Известие о помолвке принцессы породило в японском обществе дискуссии по вопросу о необходимости выхода принцесс из состава императорской семьи в случае брака с простолюдинами.

Кроме принцессы Мако в составе императорской семьи есть еще шесть незамужних принцесс. Единственный представитель мужского пола в младшем поколении императорской семьи - принц Хисахито, младший брат принцессы Мако.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мако Акисино - первая внучка правящего императора Японии

В Японии звучат опасения, что императорская семья не сможет выполнять свои общественные обязанности, если принцессы так и будут выходить замуж за простолюдинов и терять из-за этого свой титул.

Экспертная группа японского правительства заявила о необходимости принятия срочных мер, которые помогут сохранить императорскую семью достаточно большой.

В частности, обсуждается возможность разрешить принцессам создавать собственные ветви императорской семьи после вступления в брак.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Принцесса Мако (слева) с родителями - принцессой и принцем Акисино

До официальной свадьбы принцессы Мако и Кея Комуро должно пройти несколько важных ритуалов и процедур.

Обряд помолвки по традиции предусматривает визит в императорский дворец представителя жениха с подарками. Впоследствии он же официально объявляет дату бракосочетания.

По мере приближения дня свадьбы проводится еще несколько обрядов, в одном из которых будущая невеста выражает свою признательность императору и императрице.

В день свадьбы представитель жениха забирает невесту из дворца, и лишь затем проводится обряд бракосочетания.

Право голоса и пособие

В соответствии с законом Японского императорского дома, если женщина из императорской семьи выходит замуж не за аристократа, она становится простолюдинкой и ей выплачивается единовременное пособие от государства. Сумму выплаты устанавливает госсовет с участием премьер-министра.

Также ей предоставляются обычные гражданские права, включая право голоса.

Когда в 2005 году Саяко Курода, единственная дочь императора Акихито и императрицы Митико, вышла замуж за городского дизайнера, она получила около 150 млн иен (1,3 млн долларов).

Другая бывшая принцесса Норико Сенге, двоюродная племянница императора, после свадьбы с сыном первосвященника синтоистского храма в 2014 году получила 100 млн иен (870 тыс. долларов).