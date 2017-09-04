Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом

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Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляцию на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Ему лишь смягчили условия содержания, разрешив прогулки и общение с адвокатом по телефону.

В ходе слушаний режиссер также просил разрешить ему встречи с ламой (буддистским священнослужителем) и йогатерапевтом, однако в этих просьбах ему было отказано.

В суде были представлены несколько десятков новых поручительств от российских деятелей культуры. Среди тех, кто выступил в поддержку режиссера, - режиссеры Марк Захаров, Александр Сокуров, Глеб Панфилов, Евгений Каменькович, певец Валерий Меладзе, модель Наталья Водянова и другие.

Режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на его проект "Платформа".

Помимо Серебренникова, отправленного под домашний арест 23 августа, обвиняемыми по делу проходят бывший бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

Представители защиты во время рассмотрения апелляции отмечали, что в 2014 году на предприятии Серебренникова "Седьмая студия", которое по версии следствия занималось хищением бюджетных средств, был проведен аудит.

"О каком хищении может идти речь, если сам Серебренников настаивает и организует проведение аудита?" - спросил у суда адвокат.

Сам режиссер сказал, что не имел отношения к финансовым делам "Седьмой студии".

"Оговорила и Серебренникова, и себя"

Документов, подтверждающих правомерность расходования денег, нет, заявил адвокат Дмитрий Харитонов - по его словам, их уничтожила продюсер Екатерина Воронова, работавшая в частности на спектакле "Сон в летнюю ночь". Сейчас Воронова находится в розыске.

Адвокаты Серебренникова оспаривали показания бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, которая находится под арестом. В июне Масляева полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, а в начале августа стало известно, что она дала показания против Серебренникова.

"Показания самой Масляевой опровергают причастность Серебренникова к преступлениям, она сама говорит, что Серебренников не имел отношения к финансовым вопросам. Я убежден, что Масляева оговорила и Серебренникова, и себя," - заявил Харитонов, добавив, что Масляева может испытывать давление со стороны следствия.

Выступавшая на слушании в качестве свидетеля актриса Виктория Исакова непосредственно участвовала в нескольких спектаклях проекта "Платформа".

"За три года было около 100 спектаклей, десятки тысяч зрителей, обслуживающий персонал, десятки артистов [...] даже я без финансового образования понимаю, что это все потребовало очень больших экономических средств," - заявила она в суде.

"Я не понимаю, как можно создать театр с целью что-то похитить. Это самое неудобное место для похищения, потому что театр требует очень больших затрат", - сказала Исакова.

Скандал вокруг письма

Перед заседанием Мосгорсуда адвокат Серебренникова заявил, что считает провокацией письмо, опубликованное в воскресенье вечером немецким актером Ларсом Айдингером от имени режиссера. Об этом он заявил перед началом заседания Мосгорсуда, где будет рассматривается апелляция на домашний арест Серебренникова.

"Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию", - сказал адвокат Дмитрий Харитонов в понедельник.

В "Инстаграме" Айдингер утверждал, что Серебренников передал ему послание, когда в последний раз находился в Германии, с просьбой опубликовать его "в случае своего ареста". Когда именно это произошло, актер не уточнил.

"Дорогие друзья, если вы это читаете, значит все пошло не так, как я думал. Я передал это письмо тем, кому полностью доверяю. Я прошу вас оставаться спокойными и не поддаваться на провокации политических мошенников, которые пытаются делать деньги на любой истории, которую можно повернуть против властей", - говорится в опубликованном письме.

Дальше в обращении говорится о "спекуляциях" вокруг фигуры режиссера, возникших после возбуждения против него уголовного дела.

"Я даже получил предложение от украинского президента Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм с финансовой поддержкой государства," - говорится в письме.

В ответ на запрос Би-би-си в администрации президента Украины сообщили, что "ни президент Петр Порошенко, ни уполномоченные им лица не обращались с предложениями сотрудничества к Кириллу Серебренникову".

"Призываем обратить внимание на то, что российские спецслужбы уже неоднократно рассылали поддельные письма", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Айдингер, который исполняет роль императора Николая II фильме Алексея Учителя "Матильда", подписал петицию в защиту Серебренникова в немецком журнале Spiegel. Кроме него петицию поддержали 34 западных деятеля искусства.