В Екатеринбурге задержан водитель, въехавший на УАЗе в кинотеатр

Правообладатель иллюстрации Mchs.gov.ru Image caption УАЗ-3309 врезался в стеклянный вход кинотеатра, но внутрь не попал

В Екатеринбурге задержан водитель автомобиля УАЗ, который в ночь на понедельник попытался протаранить на нем входные двери кинотеатра "Космос", а потом поджег машину. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил, что у мужчины были сообщники, а инцидент можно расценивать как теракт.

"Установлен и задержан подозреваемый - 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра", - говорится в сообщении управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

СКР возбудил уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога.

В ночь на понедельник в Екатеринбурге автомобиль-микроавтобус УАЗ-3309 врезался в центральный вход кинотеатра "Космос". Как видно на видео с камер наблюдения кинотеатра, опубликованного порталом E1.ru, машина ехала с низкой скоростью, а перед тем как врезаться в двери, водитель выехал на окружающую кинотеатр пешеходную зону.

В автомобиле, как сообщают СМИ, были найдены баллоны с газом и контейнер с бензином.

УАЗ врезался в стеклянные двери кинотеатра, но не пробил их и остановился. После этого, как видно на видео, водитель вышел из машины и бросил в открытую дверь УАЗа зажженную петарду. Произошел взрыв.

Мужчина госпитализирован с обширными ожогами. Вход театра загорелся, но возгорание было ликвидировано в течение получаса, сообщают в СКР.

По данным портала Ura.ru, из задымленных помещений кинотеатра вывели пятерых человек.

"С одной стороны, совершенно очевидно, что это теракт. С другой - нет ни одного пострадавшего, и направлено все было против здания, в котором было пусто. Это какая-то демонстративная история," - прокомментировал произошедшее мэр города Евгений Ройзман в беседе с изданием E1.ru.

"Совершенно точно этот человек был не один. 200-литровые бочки и три газовых баллона одному не поднять, было использование транспорта", - добавил он. Ройзман предположил, что мужчину "кто-то использовал в своих целях".

Официально о мотивах задержанного не сообщается.

Источники портала Znak.com сообщили, что мужчина на допросе якобы заявил о недовольстве планами кинотеатра показать фильм Алексея Учителя "Матильда".

"Похоже, что поджог ККТ Космос в Екб все-таки из-за Матильды. Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской", - написал позже в "Твиттере" Евгений Ройзман (орфография автора).

На прошлой неделе неизвестные совершили нападение на петербургскую студию "Лендок", в здании которой находится офис режиссера "Матильды" Алексея Учителя. Он допустил, что нападение связано со скорой премьерой фильма.

Поклонская - депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма, она активно выступает против фильма Учителя, добиваясь прокурорских проверок и призывая не допустить выхода фильм в прокат.

Сама Поклонская сказала изданию РБК, что своим комментарием мэр Екатеринбурга "задевает религиозные чувства людей". По ее словам, Ройзман, "вместо того чтобы слышать своих избирателей и действовать в их интересах, допускает нелицеприятные высказывания в их адрес, обзывая "православными фанатами".