Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили, что ждут третьего ребенка.
"Королева Елизавета Вторая и члены обеих семей счастливы узнать эту новость", - говорится в распространенном Кенсингтонским дворцом сообщении.
Как и в случаях предыдущих беременностей было решено объявить о грядущем пополнении, не дожидаясь 12-недельного срока, вследствие раннего токсикоза герцогини.
Из-за этого Кейт вынуждена была отменить заранее запланированные мероприятия в Лондоне.
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Сейчас она находится в Кенсингтонском дворце.
При остром токсикозе беременности может возникнуть необходимость дополнительной врачебной помощи. Острый токсикоз сопровождает примерно каждую 200 беременность и проявляется в тошноте и рвоте. Это состояние может привести к обезвоживанию и потере веса.
Во время первой беременности Кейт была ненадолго госпитализирована с тяжелой формой токсикоза в клинику короля Эдуарда IV в центральном Лондоне в декабре 2012 года. Тогда же и было объявлено, что чета ждет ребенка.
О второй беременности объявили в сентябре 2014 года. Тогда ей оказывали медицинскую помощь во дворце.
У герцога и герцогини - двое детей.
Их первенцу - Джорджу четыре года, а дочери Шарлотте - два года.
Новорожденный станет пятым в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.
Он или она будет шестым правнуком или правнучкой королевы Елизаветы II.