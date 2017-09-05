Число неверующих в Великобритании впервые превысило 50%

Image caption Самое большое сокращение числа верующих отмечает Англиканская церковь

Данные проведенного в Великобритании опроса показывают, что более половины жителей страны - впервые в истории - не причисляют себя к последователям какой бы то ни было религии.

В опросе, проведенном Национальным центром социальных исследований Британии в прошлом году, приняли участие 2942 взрослых, из которых 53% в вопросе "религиозная принадлежность" выбрали вариант "никакой религии".

Среди людей в возрасте от 18 до 25 лет доля нерелигиозных еще выше - 71%.

Комментируя результаты опроса, епископ Ливерпульский отметил, что "не исповедовать никакую религию - не значит быть атеистом", а Бог и Церковь, по его словам "остаются актуальными".

Результаты опроса, озвученные в понедельник в эфире Би-би-си, показывают тенденцию к снижению религиозных убеждений в Великобритании.

Когда аналогичные исследования только начали проводиться, в 1983 году, лишь 31% респондентов заявили, что не принадлежат ни к одной конфессии.

Image caption Воскресная ассамблея Лондона называет себя светской общиной, которая верит в саму жизнь

В последнем опросе, проведенном по методу случайной выборки среди совершеннолетних жителей страны, респонденты должны были ответить на вопрос, считают ли они себя принадлежащими к определенной религии.

Почти две трети людей в возрасте от 25 до 34 лет заявили, что не религиозны, в то время как среди опрошенных в возрасте от 75 лет и старше о своей религиозности сообщили три четверти.

26-летняя журналистка Тамсин посещает Воскресную ассамблею - светскую конгрегацию, которая проходит в Лондоне каждые две недели.

"Я совсем не религиозна, - объяснила Тамсин в интервью Би-би-си, - мне просто нравится, когда люди собираются вместе без религиозного повода".

На вопрос о том, что она делает в такие моменты жизни, как смерть или свадьба, когда религиозная составляющая традиционно играет важную роль, Тамсин объяснила: "Я обращаюсь к друзьям - и мы радуемся или скорбим вместе".

Другой член конгрегации, Мицки, с детства воспитывался в древнеиндийской традиции джайнизма, однако сегодня считает себя скорее атеистом.

"В основе большинства религий заложены хорошие принципы, однако некоторые религии придают этим принципам новое направление, с которым я не согласен, - поясняет он. - Я принимал активное участие в жизни общины джайнов здесь в Лондоне, и мне сильно этого не хватает, поэтому я и стал искать что-то новое".

Последние данные свидетельствуют о том, что четверо из десяти людей, родившихся в религиозных семьях, сами выросли неверующими.

Самое большое падение числа адептов веры наблюдается среди прихожан Англиканской церкви.

В 2016 году лишь 15% людей в Британии называли себя англиканцами - это вдвое меньше, чем в 2000 году.

Число католиков остается неизменным, на протяжении последних 30 лет к ним причисляет себя примерно каждый десятый житель страны. А каждый двадцатый заявил, что исповедует нехристианскую религию.

По словам Роджера Хардинга из Национального центра социальных исследований, последние цифры должны заставить всех религиозных лидеров серьезно задуматься.

"Показатели падают, и некоторым духовным лидерам стоит задуматься, не нужно ли приложить больше усилий к тому, чтобы указать своей пастве путь во времена общественных перемен", - полагает Хардинг.

Image caption Тамсин не считает себя религиозной, но посещает светскую общину

Постоянный вызов

По словам ливерпульского епископа Пола Бэйса, результаты опроса свидетельствуют о том, что в нашем скептически настроенном мире церкви продолжают бросать вызов, однако сердца и умы людей остаются открытыми.

"Когда люди говорят, что они не принадлежат ни к какой религии, - это не то же самое, что сознательный атеизм, - утверждает епископ. - Люди начинают видеть смысл в вере, когда понимают, на что она способна".

Однако благотворительная организация "Гуманисты Британии" считает, что результаты исследования вновь остро поднимают вопрос о месте церкви в системе государственного образования и других ее привилегиях, субсидируемых государством.

"Как с точки зрения здравого смысла Англиканская церковь может оставаться официальной государственной церковью, если она обслуживает интересы лишь незначительной части населения?" - задается вопросом исполнительный директор организации Эндрю Копсон.