Минобороны: в Сирии погибли двое российских военных

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Двое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, попав под минометный обстрел. Минобороны России сообщает, что по военным стреляли боевики "Исламского государства".

"Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ", - говорится в сообщении министерства обороны, которое цитирует Интерфакс.

Один военнослужащий погиб сразу обстрела, еще один умер в госпитале после полученных ранений.

"Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) - признанная террористической и запрещенная в России, Британии и многих других странах джихадистская группировка.

До сих пор официальное число погибших за два года российской операции в Сирии составляло 34 человека.

В конце августа родственники рассказали Би-би-си о погибшем в Сирии россиянине, который находился в сопровождении военной колонны, когда машина с военнослужащими подорвалась на фугасе. Официально это не подверждалось.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Поддерживаемые российскими военными сирийские правительственные войска расширили зону контроля в районе провинции Дейр-эз-Зор

СМИ и ранее сообщали о потерях, которые не проходили по сводкам военного ведомства. Минобороны каждый раз выступало с заявлением о том, что эти погибшие официально не числились в составе вооруженных сил России.

Ранее в понедельник министерство обороны России сообщало, что российская авиация совершила более 80 боевых вылетов, поддерживая наступление правительственных войск Сирии на Дэйр-эз-Зор.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По официальным данным, за два года российской операции в Сирии погибли 34 российских военных. Эксперты считают, что эти данные занижены

"Потери террористов составили более 70 человек убитыми и ранеными", - докладывали в ведомстве, заявляя при этом, что разгром ИГ в районе Дейр-эз-Зор и деблокирование города станет стратегическим поражением "Исламского государства" в Сирии.

Двое погибших под Дейр-эз-Зором военных будут представлены командованием к государственным наградам посмертно, сказано в сообщении министерства обороны.