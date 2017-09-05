Путин: в деле Серебренникова нет политики, только деньги

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metstsel\tass Image caption "Ему бы не давали государственных денег, если бы хотели ограничить его творческую деятельность", - сказал Путин об арестованном режиссере

Российские власти не стремились ограничить творческую свободу режиссера Кирилла Серебренникова, сказал президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Китае по итогам саммита БРИКС.

Накануне Мосгорсуд отказался освобождать Серебренникова, которого следствие заподозрило в хищении бюджетных средств, из-под домашнего ареста, но разрешил ему прогулки.

"Серебренников получал государственные средства - это говорит о том, что никакой цензуры или давления не было. Ему бы не давали государственных денег, если бы хотели ограничить его творческую деятельность", - цитирует Путина агентство Интерфакс.

"Вопрос со стороны следствия только в законности расходования бюджетных средств. Если вы посмотрите финансирование по линии правительства - это где-то 300 млн рублей. А по линии правительства Москвы - где-то 700 млн за два-три года", - добавил он.

Уголовное дело в отношении Серебренникова не подтверждает вины режиссера, сказал Путин. "Виноват он или нет, может определить только суд", - добавил президент.

"Если следственные органы, контролирующие организации, увидят, что кто-то нарушает действующее законодательство, то и к ним будут применяться аналогичные методы работы. И они будут призываться к ответственности", - заявил Путин, отвечая на вопрос о том, почему у правоохранителей нет претензий, например, к лояльному кремлю режиссеру Никите Михалкову.

"Если по Михалкову будут какие-то данные, то и его будут проверять. Пока их нет", - сказал Путин.

Media playback is unsupported on your device Дело Серебренникова: как развивались события

Мосгорсуд в понедельник отказался освободить художественного руководителя театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова на поруки по просьбе защиты режиссера, лишь разрешив ему ежедневные двухчасовые прогулки.

Серебренников обвиняется в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на его проект "Платформа".

Представители защиты во время рассмотрения апелляции отмечали, что в 2014 году на предприятии Серебренникова "Седьмая студия", которое по версии следствия занималось хищением бюджетных средств, был проведен аудит.

По версии следствия, руководители его компании "Седьмая студия" составляли завышенные сметы на спектакли проекта. Один из спектаклей - "Сон в летнюю ночь" - по версии следствия поставлен вообще не был. В противовес этой версии многие зрители заявляли, что видели спектакль и готовы подтвердить это в суде. Сам спектакль был номинирован на премию "Золотая маска".

Документов, подтверждающих правомерность расходования денег, защита предоставить не смогла - по словам адвоката, их уничтожила продюсер Екатерина Воронова, работавшая, в частности, на спектакле "Сон в летнюю ночь". Сейчас Воронова в розыске.

Кроме Серебренникова по делу проходят несколько руководителей "Седьмой студии" - бывший бухгалтер Нина Масляева, бывший гендиректор Юрий Итин и бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский. Масляева пошла на сделку со следствием и дала показания против режиссера.