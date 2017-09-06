Джабраилов назвал новую версию стрельбы в Four Seasons

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS

Бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в московском отеле Four Seasons, озвучил новую версию своего поступка. Если раньше бизнесмен объяснял произошедшее "бытовыми причинами в гостинице", то теперь заявил, что взялся за пистолет после неудачных переговоров.

В интервью "Настоящему времени" Джабраилов рассказал, что стрельбе из наградного пистолета предшествовал его разговор с "одними бизнесменами". "Я просил помочь в одной ситуации одной нуждающейся организации. Они мне ответили отказом, хотя могли бы - они миллиардеры - могли бы совершенно по-другому отреагировать и помочь той организации, которая нуждается. Это благотворительный фонд", - объяснил бизнесмен.

По словам бывшего сенатора, из-за отказа в нем "все вскипело". "У меня накопилась, сработала, как я сказал, скорее всего, контузия, я человек раненый, контуженный, и от этого отчаяния непроизвольно я выстрелил несколько раз в потолок", - признался Джабраилов.

Предприниматель говорит, что не планировал устраивать стрельбу и не хотел кого-либо "задеть, ранить или убить". Джабраилов отметил, что он извинился перед администрацией и сотрудниками гостиницы, а также выразил сожаление, что произошедшее предали огласке.

Ранее в интервью РБК Джабраилов заявил, что конфликт спровоцировали сотрудники отеля. "Руководство гостиницы и служба безопасности хотели меня выжить оттуда", - сказал тогда бизнесмен, добавив, что стрельбой "выразил свой бунтарский протест".

При этом обсуждать причины своих разногласий с сотрудниками Джабраилов тогда отказался. "Очень недостойное их поведение по отношению ко мне и моим гостям взорвало меня. Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал [что происходит], я тут же разрядил обойму, и стал ждать в номере, когда за мной приедут [полицейские]", - рассказал он.

Тогда же Джабраилов прокомментировал сообщения СМИ, что в его номере нашли белый порошок. Бизнесмен назвал эти данные "наговорами" и "клеветой недоброжелателей".

Бизнесмен был задержан в Four Seasons на Охотном Ряду 29 августа после того, как несколько раз выстрелил в потолок в своем номере. Джабраилова доставили в ОВД "Китай-город". По факту стрельбы в отеле было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, предпринимателя отпустили под подписку о невыезде.

Собеседники РБК и РИА Новости в силовых структурах рассказывали, что Джабраилов пообещал "не сдаться без боя" приехавшим на вызов полицейским. Тем не менее они смогли уговорить его опустить оружие.

Джабраилов - известный российский предприниматель чеченского происхождения. В 90-х годах он основал группу "Плаза", которая занималась гостиничным бизнесом. Самым известным ее активом была гостиница "Рэдиссон Славянская", которой управлял бизнесмен.

В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, но занял последнее место. С 2004 года он в течение пяти лет представлял Чечню в Совете Федерации, однако затем покинул этот пост. "Ведомости" тогда объяснили отставку охлаждением отношений бизнесмена с Рамзаном Кадыровым.