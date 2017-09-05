Сирийская армия прорвала блокаду ИГ в городе Дейр-Эз-Зор

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Сирийские военные прорвали окружение боевиков "Исламского государства" у города Дейр-эз-Зор, сообщают государственные СМИ и российское министерство обороны. Дейр-эз-Зор - один из последних оплотов ИГ.

Военные и поддерживающие их ополченцы прорвали оборону "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России) у города Дейр-эз-Зор, который находился в осаде больше двух лет, сообщает сирийское государственное информационное агентство.

Бойцы сирийской армии прорвались к базе 137-й механизированной бригады и соединилсь с защищавшими ее сирийскими военными. В результате многие боевики покинули свои позиции, бросив оружие и боеприпасы, утверждает агентство.

Минобороны России, в свою очередь, во вторник сообщило, что прорвать оборону ИГсирийским войскам помогли удары российской авиации.

"Используя результаты удара российской авиации и крылатых ракет, отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела стремительным наступлением прорвали оборону террористов ИГИЛ и деблокировали город Дейр-эз- Зор", - говорится в заявлении военного ведомства.

Сирийские войска уничтожили более 50 "джихадмобилей", с помощью которых террористы пытались остановить прорыв, уточняется в заявлении.

В настоящее время, по данным минобороны России, отряды сирийских правительственных войск ведут уличные бои в занятых боевиками кварталах города.

Как сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин направил сирийскому лидеру Башару Асаду телеграмму, в которой поздравил его с "таким важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма".

Территория, прилегающая к Дейр-эз- Зору, считается одним из последних оплотов ИГ в Сирии.

Город Ракка, которую джихадисты провозгласили своей столицей, находится в осаде антитеррористической коалиции во главе с США. В соседнем Ираке правительственные силы ранее вытеснили боевиков ИГ из Мосула и Талль-Афара.

Накануне стало известно, что под Дейр-эз-Зором погибли двое российских военнослужащих. Они попали под минометный обстрел. Официальное число погибших за два года российской операции в Сирии увеличилось до 36 человек.

СМИ ранее сообщали о потерях, которые не проходили по сводкам военного ведомства. Минобороны каждый раз выступало с заявлением о том, что эти погибшие официально не числились в составе вооруженных сил России.

В понедельник министерство обороны России также сообщало, что российская авиация совершила более 80 боевых вылетов, поддерживая наступление правительственных войск Сирии на Дэйр-эз-Зор.