Удальцова вызвали на допрос спустя месяц после выхода из колонии

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Координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова вызвали на допрос в Следственный комитет России (СКР), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В рамках какого дела следователи хотят допросить Удальцова, она не уточнила.

По словам самого Удальцова, повестки он пока не получал. С чем может быть связан вызов на допрос, ему также неизвестно.

"Официального вызова пока не было, жду завтра. Ясности пока никакой. Если опять будут допрашивать по событиям 2012 года [на Болотной площади в Москве], то вряд ли мне удастся сообщить следствию что-то новое, так как мои показания были полностью озвучены в ходе судебного процесса", - сказал Удальцов Русской службе Би-би-си.

Адвокат Удальцова Дмитрий Агроновский в беседе с Би-би-си сказал, что сообщение СКР о вызове лидера "Левого фронта" на допрос, по его мнению, выглядит странным.

"Никаких повесток не получали, информацией не владеем. Странно, что они в СМИ объявили, а повестка не пришла еще. Обычно по-другому бывает", - сказал Аграновский.

В то же время он отметил, что не видит в вызове на допрос поводов для беспокойства. "Мало ли какое вопросы они хотят задать", - добавил адвокат.

Удальцов 8 августа освободился из колонии, где 4,5 года отбывал наказание по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади.

По версии обвинения, 6 мая 2012 года из-за его действий случилась давка во время митинга на Болотной (Удальцов сел на асфальт, призывая других участников акции к сидячей забастовке). Кроме того, заявили прокуроры, Удальцов планировал прорвать оцепление и организовать палаточный лагерь у Кремля.

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Уголовное дело в отношении Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева возбудили после проверки материалов фильма "Анатомия протеста-2", частью которого была запись встречи оппозиционеров с грузинским политиком Гиви Таргамадзе.

По версии следствия, оппозиционеры при финансовой поддержке Таргамадзе планировали организацию массовых беспорядков по всей России.

Удальцов и Развозжаев не признали себя виновными, а также настаивали, что никаких массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади не было.

В июле 2014 года их обоих приговорили к 4,5 года колонии общего режима.