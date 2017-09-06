Сечин: Улюкаев знал, что в сумке взятка, и взял ее

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На выезде из офиса "Роснефти" Улюкаева задержали. На вопрос, что в сумке, Улюкаев ответил "хорошее вино"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин настаивает, что экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев в ноябре прошлого года взял у него сумку с крупной суммой денег, зная о ее содержимом. Защита Улюкаева на заседании по его делу во вторник заявляла, что министр был уверен, что в сумке вино и колбаса.

"Я прямо сейчас дам показания. Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, своими руками забрал в машину и ушел," - сказал Сечин в беседе с журналистами на полях восточного экономического форума.

"В соответствии с уголовным кодексом РФ, это преступление, тут не о чем даже говорить", - добавил глава "Роснефти". При этом дело Улюкаева еще не рассмотрено судом, его вина не доказана и преступником он считаться не может.

Как сообщила в среду газета "Ведомости", колбаса - традиционный для Игоря Сечина подарок. Глава "Роснефти" регулярно охотится на крупного зверя, а из его трофеев в столовой одного из офисов "Роснефти" делают колбасные изделия под брендом "От Иваныча".

Набор из 16 сортов таких изделий Сечин часто дарит своим друзьям и партнерам по бизнесу, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Издание публикует фотографию корзины с колбасой "от Иваныча".

Очередное заседание по делу Улюкаева прошло в Замоскворецком суде Москвы во вторник, 5 сентября. На нем сторона гособвинения зачитала расшифровку аудиозаписи, которую Сечин сделал во время разговора с Улюкаевым 14 ноября - то есть непосредственно перед задержанием последнего.

По версии следствия, будучи министром, Улюкаев потребовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, что его министерство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Однако на аудиозаписях не идет речь ни о "Башнефти", ни о какой-либо взятке.

На аудиозаписи со встречи Сечин просит принести им с Улюкаевым "корзинку", а также сумку, в которой оказались деньги. В перерыве заседания адвокат Улюкаева Виктория Бурковская сказала, что министр был уверен: Сечин дал ему корзину с фруктами и вином, а еще в одной сумке должны были быть колбаски.

На выезде из офиса Улюкаева задержали. На вопрос, что в сумке, Улюкаев, согласно оглашенным в суде материалам дела, ответил "хорошее вино". В сумке оказались деньги - 2 млн долларов купюрами по 100 долларов, разложенные в пачки.

Впоследствии выяснилось, что представители "Роснефти", в том числе и сам Сечин, пожаловались на Улюкаева в ФСБ, заявив, что он якобы требует 2 млн долларов за положительную оценку запланированной компанией сделки по приобретению "Башнефти".

В связи с этим перед встречей Сечина с Улюкаевым сотрудники ФСБ дали главе "Роснефти" диктофон, а деньги и ключ от сумки пометили специальным веществом.

После задержания Улюкаеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Кроме того, Улюкаева могут лишить права занимать определенные должности на такой же срок и взыскать штраф.

Улюкаев не признает свою вину и считает обвинения сфабрикованными "из ложных показаний Сечина". Он утверждает, что стал жертвой провокации со стороны "Роснефти".

Media playback is unsupported on your device "Это гнусная провокация": Алексей Улюкаев - об обвинениях в коррупции

Выдержки из аудиозаписи встречи Сечина и Улюкаева

(разговор начинается у входа в здание "Роснефти" и затем продолжается внутри)

Сечин: Ты что, без куртки? Холодно же. Надо курточку какую-то.

Улюкаев: Да не, не надо, не надо, не холодно.

Сечин: Прошу прощения, что затянули. В командировке, туда-сюда. Пока собрали объем. Считай, задание выполнено. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем. И ключ на всякий случай.

Улюкаев: Да, пойдемте.

Сечин (обращается не к Улюкаеву): Скажи Шокиной, пусть корзинку в 206-й поставит и чай приготовит пока.

(затем Сечин начинает рассказывать Улюкаеву о показателях "Роснефти", в частности, о капитализации компании)

Сечин: Что за это время мы создали: по текущей добыче первое место в мире, себестоимость высококонкурентная.

Улюкаев: Извини, перебью, вы в 2,5 раза дешевле аналогов.

Сечин: Ну есть, но у нас налоги очень большие.

(Сечин говорит, что нужно заниматься налоговой базой, Улюкаев с ним соглашается, потом говорят о сланцевой нефти, заморозке нефтедобычи и геологоразведке; прощаясь, Сечин просит Улюкаева не обижаться "за эти затяжки")

Сечин: Леша, ну спасибо большое, не задерживаю тебя, у тебя сложный график.

Улюкаев: Да, еще на курсы заскочу.

Сечин: Корзиночку забери.