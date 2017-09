В Германии скончался сооснователь группы Can Хольгер Шукай

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Группа оказала огромное влияние на облик современной электронной музыки (Шукай - слева)

В Германии в возрасте 79 лет скончался Хольгер Шукай, сооснователь и басист группы Can, прославившейся в 1970-х годах как пионеры краут-рока.

О смерти музыканта официально объявил лейбл Mute Records, на котором он записывался. Шукай был найден в своей домашней студии в городе Вайлерсвист недалеко от Бонна.

"Не можем сказать ничего внятного, особенно в "Твиттере". Дорогой мистер Шукай, по вам будут очень скучать. Веселый гений", - говорится в сообщении лейбла в "Твиттере".

Группа Can, название которой расшифровывают как "Communism, Anarchism, Nihilism", была основана в 1968 году в Кёльне. Как считается, Can оказала огромное влияние на электронную музыку 20-го века - от нью-вейва и синти-попа до техно и транса.

Основателями группы были Шукай, барабанщик Яки Либцайт (умер в январе 2017 года) и гитарист Михаэль Каролли. Шукай, как считается, сформировал стиль группы, который сами музыканты называли "мгновенной композицией" - он сочетал элементы джаза, электроники, психоделического рока и музыки композиторов-авангардистов.

Шукай до основания группы изучал музыкальный авангард. Он признавался, что рок-н-ролл сначала не вызывал у него особого интереса, пока он не услышал песню "Битлз" I Am the Walrus, а после заинтересовался The Velvet Underground, Фрэнком Заппой и Джими Хендриксом.

После распада группы Шукай начал плодотворную сольную карьеру. В 1979 году он активно экспериментировал со звуковыми эффектами и одним из первых в мире стал использовать сэмплы. Шукай работал со многими известными артистами - Брайаном Ино, U.N.K.L.E., Eurythmics и другими.