Вынесен первый приговор по делу о митинге 12 июня в Москве

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostyanov\tass Image caption На Тверской в День России задержали более 800 человек (фото архивное)

Тверской суд Москвы приговорил участника антикоррупционной акции, проведенной на Тверской улице 12 июня, к двум с половиной годам колонии. По версии следствия, Расим Иксаков бил полицейских ногами. Всего после несанкционированной акции в День России в Москве было задержано более 800 человек.

Иксакову вменялись три эпизода нападения на представителя власти. Иксакова признали виновным по двум из них. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, сообщает агентство РИА Новости.

Как сообщает движение "Открытая Россия", на заседании Иксаков признал вину и принес извинения полицейским, которых по версии следствия ударил ногой "в заднюю поверхность туловища". Молодой человек добавил, что оказался на митинге случайно.

Media playback is unsupported on your device Акции протеста в День России

12 июня в российских городах прошли массовые протестные акции, организованные оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. В некоторых городах местные власти пошли на согласование акций, в других же согласовать их отказались.

Иксаков был задержан непосредственно на московской акции, его обвинили в том, что он кидал в толпу петарды, после чего был отпущен под подписку о невыезде, но потом снова задержан. 30 июня его арестовал Басманный суд Москвы, Иксаков своей вины не признал.

Как сообщал источник агентства "Москва", во второй раз Иксакова задержали по заявлению сотрудника Росгвардии, который присутствовал на акции.

"Cотрудник ОМОН ГУ Росгвардии 16 июня обратился в полицию с заявлением, что неизвестное лицо, когда он находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и общественной безопасности 12 июня на ул. Тверская, нанесло ему удар в спину, в результате чего он упал и повредил левую руку. По подозрению в нападении был задержан Расим Искаков", - рассказывал собеседник агентства.

Задержания в День России

В Москве мэрия разрешила протестующим 12 июня митинговать на проспекте Сахарова, но накануне акции Навальный призвал людей выйти на Тверскую. В итоге полиция задержала там более 800 человек. Самого Навального еще до начала акции в Москве задержала полиция в подъезде его дома, его арестовали на 30 суток. Позже срок сократили до 25 дней.

Обвинения в нападении на сотрудника полиции предъявлены также 17-летнему Михаилу Галяшкину. Его обвинили в том, что он распылил в лицо полицейского перцовый баллончик. Полицейскому диагностировали ожог глаз, а Галяшкину в середине августа предъявили обвинение в нападении на бойца Нацгвардии. Сейчас он находится под домашним арестом.

В Санкт-Петербурге оппозиционный депутат Максим Резник, задержанный 12 июня на Марсовом поле во время несогласованной с властями акции протеста, предстал перед судом и получил десять суток административного ареста.

Президент России Владимир Путин, комментируя протестные акции, заявил, что готов к диалогу с оппозицией, но только при условии, что та не будет спекулировать на действительно существующих в России проблемах в собственных политических целях.

"Я считаю, что это делается не для улучшения ситуации в стране, это делается не для решения каких-то проблем, перед которыми страна стоит, а для того, чтобы решить свои собственные, личные вопросы, связанные с саморекламой", - сказал Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал акцию, на которой были задержаны более 800 человек, "подлой и опасной провокацией".