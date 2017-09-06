Российским паралимпийцам позволят выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом

  • 6 сентября 2017
российские биатлонисты Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption На паралимпиаде в Сочи в 2014 году российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке на дистанции 12,5 км

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР), однако разрешил российским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях к зимней паралимпиаде 2018 года под нейтральным флагом.

Возможность выступить в Пхенчхане появится у российских паралимпийцев, выступающих в таких видах, как лыжные гонки, биатлон, сноуборд и горные лыжи, говорится в заявлении МПК.

Российские следж-хоккеисты поехать на ближайшую зимнюю паралимпиаду не смогут, поскольку уже пропустили отборочные соревнования.

Пока остается неясным, смогут ли нейтральные спортсмены из России принять участие в паралимпиаде, если к ее началу отстранение ПКР останется в силе.

Вопрос о восстановлении ПКР в правах будет рассмотрен вновь на очередном заседании рабочей группы МПК в ноябре.

В МПК отметили, что ПКР добился значительного прогресса в антидопинговой деятельности, однако к данному моменту российская сторона еще не выполнила семь необходимых для восстановления критериев (всего их 67).

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Image caption Российские следж-хоккеисты не смогут выступить в Пхенчхане, так как уже пропустили отборочные соревнования

Что нужно для восстановления ПКР

  • завершение работы над новыми антидопинговыми правилами ПКР, которые должны быть одобрены рабочей группой МПК
  • утверждение новой версии устава ПКР
  • завершение работы по формированию бюджета
  • предоставление рабочей группе дополнительной информации о персонале ПКР
  • предоставление дополнительной информации о составе правления ПКР
  • полное восстановление российского антидопингового агентства (РУСАДА)
  • предоставление официального ответа, в котором конкретно и адекватно рассматриваются выводы комиссии Ричарда Макларена

"Мы уверены, что пять из семи оставшихся критериев могут быть выполнены в ближайшее время, если не случится ничего непредвиденного. Еще два - восстановление в правах РУСАДА и принятие доклада Макларена - тесно связаны, и мы будем ждать решение ВАДА в ноябре", - приводятся в заявлении МПК слова президента организации Филипа Крейвена.

В ПКР заявили, что приветсвуют решение исполка МПК и расценивают его как важный первый шаг на пути полномасштабного восстановления членства ПКР в организации.

"Главной целью для ПКР является обеспечение полномасштабного и полноправного участия российских паралимпийцев, не замешанных в каких-либо злоупотреблениях, в крупнейших международных соревнованиях и в первую очередь в зимних и летних паралимпийских играх", - отмечается в заявлении ПКР.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года, после того как в июле был опубликован доклад Ричарда Макларена о систематическом нарушении россиянами антидопинговых правил. Из-за этого российские спортсмены пропустили летнюю паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Зимние паралимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 18 марта 2018 года.

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