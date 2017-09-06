Российским паралимпийцам позволят выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом
Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР), однако разрешил российским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях к зимней паралимпиаде 2018 года под нейтральным флагом.
Возможность выступить в Пхенчхане появится у российских паралимпийцев, выступающих в таких видах, как лыжные гонки, биатлон, сноуборд и горные лыжи, говорится в заявлении МПК.
Российские следж-хоккеисты поехать на ближайшую зимнюю паралимпиаду не смогут, поскольку уже пропустили отборочные соревнования.
Пока остается неясным, смогут ли нейтральные спортсмены из России принять участие в паралимпиаде, если к ее началу отстранение ПКР останется в силе.
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Вопрос о восстановлении ПКР в правах будет рассмотрен вновь на очередном заседании рабочей группы МПК в ноябре.
В МПК отметили, что ПКР добился значительного прогресса в антидопинговой деятельности, однако к данному моменту российская сторона еще не выполнила семь необходимых для восстановления критериев (всего их 67).
Что нужно для восстановления ПКР
- завершение работы над новыми антидопинговыми правилами ПКР, которые должны быть одобрены рабочей группой МПК
- утверждение новой версии устава ПКР
- завершение работы по формированию бюджета
- предоставление рабочей группе дополнительной информации о персонале ПКР
- предоставление дополнительной информации о составе правления ПКР
- полное восстановление российского антидопингового агентства (РУСАДА)
- предоставление официального ответа, в котором конкретно и адекватно рассматриваются выводы комиссии Ричарда Макларена
"Мы уверены, что пять из семи оставшихся критериев могут быть выполнены в ближайшее время, если не случится ничего непредвиденного. Еще два - восстановление в правах РУСАДА и принятие доклада Макларена - тесно связаны, и мы будем ждать решение ВАДА в ноябре", - приводятся в заявлении МПК слова президента организации Филипа Крейвена.
В ПКР заявили, что приветсвуют решение исполка МПК и расценивают его как важный первый шаг на пути полномасштабного восстановления членства ПКР в организации.
"Главной целью для ПКР является обеспечение полномасштабного и полноправного участия российских паралимпийцев, не замешанных в каких-либо злоупотреблениях, в крупнейших международных соревнованиях и в первую очередь в зимних и летних паралимпийских играх", - отмечается в заявлении ПКР.
Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года, после того как в июле был опубликован доклад Ричарда Макларена о систематическом нарушении россиянами антидопинговых правил. Из-за этого российские спортсмены пропустили летнюю паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.
Зимние паралимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 18 марта 2018 года.