Российским паралимпийцам позволят выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На паралимпиаде в Сочи в 2014 году российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке на дистанции 12,5 км

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР), однако разрешил российским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях к зимней паралимпиаде 2018 года под нейтральным флагом.

Возможность выступить в Пхенчхане появится у российских паралимпийцев, выступающих в таких видах, как лыжные гонки, биатлон, сноуборд и горные лыжи, говорится в заявлении МПК.

Российские следж-хоккеисты поехать на ближайшую зимнюю паралимпиаду не смогут, поскольку уже пропустили отборочные соревнования.

Пока остается неясным, смогут ли нейтральные спортсмены из России принять участие в паралимпиаде, если к ее началу отстранение ПКР останется в силе.

Вопрос о восстановлении ПКР в правах будет рассмотрен вновь на очередном заседании рабочей группы МПК в ноябре.

В МПК отметили, что ПКР добился значительного прогресса в антидопинговой деятельности, однако к данному моменту российская сторона еще не выполнила семь необходимых для восстановления критериев (всего их 67).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российские следж-хоккеисты не смогут выступить в Пхенчхане, так как уже пропустили отборочные соревнования

Что нужно для восстановления ПКР

завершение работы над новыми антидопинговыми правилами ПКР, которые должны быть одобрены рабочей группой МПК

утверждение новой версии устава ПКР

завершение работы по формированию бюджета

предоставление рабочей группе дополнительной информации о персонале ПКР

предоставление дополнительной информации о составе правления ПКР

полное восстановление российского антидопингового агентства (РУСАДА)

предоставление официального ответа, в котором конкретно и адекватно рассматриваются выводы комиссии Ричарда Макларена

"Мы уверены, что пять из семи оставшихся критериев могут быть выполнены в ближайшее время, если не случится ничего непредвиденного. Еще два - восстановление в правах РУСАДА и принятие доклада Макларена - тесно связаны, и мы будем ждать решение ВАДА в ноябре", - приводятся в заявлении МПК слова президента организации Филипа Крейвена.

В ПКР заявили, что приветсвуют решение исполка МПК и расценивают его как важный первый шаг на пути полномасштабного восстановления членства ПКР в организации.

"Главной целью для ПКР является обеспечение полномасштабного и полноправного участия российских паралимпийцев, не замешанных в каких-либо злоупотреблениях, в крупнейших международных соревнованиях и в первую очередь в зимних и летних паралимпийских играх", - отмечается в заявлении ПКР.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года, после того как в июле был опубликован доклад Ричарда Макларена о систематическом нарушении россиянами антидопинговых правил. Из-за этого российские спортсмены пропустили летнюю паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Зимние паралимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 18 марта 2018 года.