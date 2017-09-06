Трамп договорился с демократами поднять потолок госдолга США

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент США Дональд Трамп и лидеры конгресса договорились об увеличении лимита государственного долга страны, чтобы избежать дефолта.

Демократы объявили о соглашении по этому вопросу после того, как палата представителей одобрила выделение почти 8 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана "Харви", обрушившегося на Техас и Луизиану.

Законопроект еще не утвержден сенатом и в нем не содержится положение об увеличении потолка заимствований. На его включении настаивали оппозиционные демократы, к которым неожиданно примкнул президент.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл позже заявил, что палата включит в бюджетный законопроект повышение лимита долга, хотя ранее многие в партии высказывались против этой меры.

Трамп также подтвердил, что соглашение об увеличении потолка госдолга достигнуто. "Мы пришли к сделке, и я думаю, что сделка будет очень хорошей. У нас была очень, очень сердечная и профессиональная встреча", - заявил Трамп журналистам.

В конце июля министр финансов США Стивен Мнучин в письме конгрессу предупредил: если верхний предел госдолга не будет поднят, после 29 сентября казначейство может потерять возможность полноценно финансировать деятельность федерального правительства.

Новый бюджет позволит продолжить финансирование до 15 декабря.

В рейтинговом агентстве S&P считают, что неповышение лимита госдолга будет иметь для экономики более катастрофические последствия, чем крах банка Lehman Brothers, ставший началом мирового финансового кризиса 2008 года.

На данный момент госдолг США приближается к отметке в 20 трлн долларов, что превышает 100% ВВП страны.

Трамп обратился к конгрессу с просьбой выделить 7,85 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана "Харви" 2 сентября.

Власти Техаса ранее заявляли, что им может потребоваться до 125 млрд долларов. В министерстве внутренней безопасности с подобной оценкой причиненного ущерба согласились.

Ураган "Харви" стал самым мощным штормом на материковой части США за последние 12 лет. Он обрушился на страну 25 августа.