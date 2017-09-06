Facebook рассказала о рекламе из России на $100 тыс. перед выборами

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Количество пользователей Facebook превышает два миллиарда

Руководство социальной сети Facebook выяснило, что в течение почти двух лет фейковые учетные записи, предположительно связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети на десятки тысяч долларов.

Как говорится в опубликованном на сайте корпорации сообщении, Facebook поделилась своими выводами с властями США, которые расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы в этой стране.

Россия последовательно отрицает факт вмешательства в американские выборы.

"Возникает вопрос: существует ли связь между попытками России [повлиять на американские выборы] и объявлениями, купленными на Facebook. Это серьезные претензии, и мы анализировали целый ряд действий на нашей платформе, чтобы понять, что произошло", - пишет глава службы безопасности соцсети Алекс Стеймос.

По его данным, в результате анализа сделок по приобретению рекламных площадей выяснилось, что с июня 2015 по май 2017 года около 100 тысяч долларов было потрачено на примерно три тысячи объявлений, связанных с 470 фейковыми аккаунтами и страницами.

"Наши аналитики полагают, что эти учетные записи и страницы связаны друг с другом и управлялись из России", - отмечает Стеймос.

Поскольку подобные действия нарушают правила соцсети, все обнаруженные фейковые учетные записи были заблокированы.

В сообщении отмечается, что в подавляющем большинстве объявлений не было конкретных отсылок к президентским выборам или участвующим в гонке кандидатам.

В сообщениях затрагивались такие темы, как разрешение на ношение оружия и опасения по поводу иммиграционной политики, а также права секс-меньшинств и расовая дискриминация.