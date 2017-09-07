Власти Барбуды: после урагана остров непригоден для жизни
Почти все постройки и инфраструктура небольшого карибского острова Барбуда разрушены после того, как по нему прошелся ураган "Ирма". Сейчас остров непригоден для жизни, заявил премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун.
"Это полное разрушение", - сказал премьер во время пролета над островом, население которого составляет 1600 человек. "Остров буквально ушел под воду. Я считаю, что сейчас Барбуда непригодна для жизни", - сказал Браун.
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Сообщается о гибели одного ребенка на Барбуде, но по мере того как разбирают завалы, число погибших, скорее всего, будет расти, сказал премьер.
Соседний остров Антигуа с населением 80 тысяч человек избежал серьезного ущерба - серьезных разрушений и погибших там нет, говорил Браун ранее.
В южной части острова Сен-Мартен разрушен аэропорт, третий по величине на Карибских островах. Ранее сообщалось, что остров остался без электричества. Всего на Карибах в результате урагана погибли семь человек.
По информации американских метеорологов, ураган "Ирма" в четверг приблизился к Пуэрто-Рико - как ожидается, он пройдет по северному берегу острова.
"Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км/ч.
Ураган достиг пятой, максимальной категории - он сильнее урагана "Харви", который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
При определенном стечении обстоятельств ураган может затронуть Британские Виргинские острова, Кубу, и к субботе обрушиться на американский штат Флорида.
Власти Флориды объявили мобилизацию всех военнослужащих национальной гвардии, а также начали эвакуацию туристов с островов у южного побережья штата.
"Мы не знаем, где точно пройдет ураган, но погода может быстро поменяться. Хотя мы и надеемся на лучшее, мы должны быть готовы к худшему", - заявил губернатор штата Рик Скотт.
Тем временем Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что тропический шторм "Хосе", образовавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана первой категории и движется по направлению к карибскому региону.
До урагана усилился также другой тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Катя". Ранее сообщалось, что он достигнет берегов Мексики в пятницу утром.