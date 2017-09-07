Захвативший офис "Ситибанка" в Москве бизнесмен получил 12 лет

Правообладатель иллюстрации Dmitriy Serebryakov\tass Image caption По версии следствия, Петросян пошел на захват заложников из-за долгов по бизнесу

Московский бизнесмен Арам Петросян, захвативший заложников в офисе банка из-за своего тяжелого финансового положения, приговорен к 12 годам строгого режима окружным военным судом. Защита предпринимателя намерена обжаловать приговор.

Суд признал Петросяна виновным в терроризме и захвате заложников, сообщает Интерфакс. Обвинение требовало для него 13 лет заключения.

Арам Петросян 24 августа взял четырех человек в заложники в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве. Он угрожал взорвать бомбу, которая якобы находилась в коробке у него на груди.

Через несколько часов мужчина начал выпускать заложников, а затем сдался полиции. По данным СМИ, в коробке была не взрывчатка, а поваренная соль.

Перед тем, как пойти в банк, 55-летний бизнесмен выложил в YouTube обращение к президенту России Владимиру Путину, предупредив, что 24 августа 2016 года он "будет идти на резкое резонансное нарушение Уголовного кодекса РФ".

В обращении Петросян потребовал "признать на государственном уровне банкротство физлиц и юрлиц болезнью", а также создать специальный государственный институт для решения этой проблемы. Он называет этот институт "больницей для бизнесменов".

Следствие в качестве главного мотива обвиняемого рассматривало его тяжелое финансовое положение и невозможность выполнить перед банками обязательства по кредитам.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Петросян оказался в долгах из-за неудачного бизнеса.

В течение нескольких лет он предлагал различные инициативы по поддержке бизнеса. Источник Интерфакса в правоохранительных органах сообщил, что бизнесмен не получил ответа на свои предложения и решил таким образом привлечь к себе внимание.

"Мне, поверьте, терять нечего. Все, что было, я уже потерял", - говорил бизнесмен в видеообращении перед тем как захватить банк.