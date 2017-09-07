Киев: пропавший в Белоруссии украинец находится в СИЗО в Краснодаре

Правообладатель иллюстрации Ольга Гриб

Украинец Павел Гриб, пропавший после поездки в Белоруссию, находится в следственном изоляторе в Краснодаре, сообщили Украинской службе Би-би-си в министерстве иностранных дел Украины.

По словам руководителя департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, о местонахождении Гриба украинским дипломатам сообщили в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю. По информации дипведомства, Гриб был задержан по обвинению в терроризме.

Представитель МИДа также рассказал, что украинских консулов, прибывших в Краснодарский край для встречи с Грибом, к нему не пустили. Как подчеркнул дипломат, это является грубым нарушением международной конвенции о требовании обеспечения права консула посетить задержанного.

"Посольству Украины в Российской Федерации и Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону поручено оперативно обратиться с нотой в МИД РФ и представительство МИД РФ в Краснодарском крае с требованием безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов ​​к задержанному гражданину Украины", - добавил Кирилич.

В краснодарском СИЗО №5, где по заявлению украинских властей содержится Павел Гриб, Русской службе Би-би-си заявили, что не могут подтвердить эту информацию, и предложили прислать запрос.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пропавшего украинца в краснодарском изоляторе нет.

О пропаже 19-летнего Павла Гриба в конце августа сообщил его отец - бывший пограничник, военный капеллан Игорь Гриб. По его словам, 24 августа, в день независимости Украины, его сын выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из России, с которой познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Белоруссии молодой человек пропал.

Прокуратура Черниговской области после пропажи Гриба возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Отец молодого человека отправился в Белоруссию на его поиски.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Бывший пограничник Игорь Гриб отправился на поиски сына в Белоруссию

По словам Игоря Гриба, водитель автобуса, в котором ехал его сын, подтвердил, что он вышел на автовокзале в Гомеле. В местной полиции отцу сообщили, что Павел Гриб находится в розыске по статье "Террористический акт", а инициатором розыска является управление ФСБ России по Краснодарскому краю в городе Сочи.

Близкие считают, что Павел Гриб мог попасть в поле зрения российских правоохранительных органов из-за его взглядов. По словам отца, его сын высказывался в соцсетях по политическим вопросам, но не имел отношения к вооруженным силам Украины или добровольческим батальонам и не ездил в Донбасс.

Родственники требуют обеспечить доступ пропавшего к медицинскому обслуживанию, поскольку у него проблемы с кровообращением из-за синдрома портальной гипертензии.

Как сообщил телеканалу "112 Украина" представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга, украинская сторона обратилась и к российскому омбудсмену с просьбой вмешаться в ситуацию и уделить особое внимание условиям его содержания.