Суд арестовал подростка, открывшего стрельбу в подмосковной школе

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostyanov\tass Image caption Власти Ивантеевки пообещали отныне контролировать соцсети школьников

Басманный суд Москвы арестовал подростка, который во вторник устроил стрельбу из пневматического оружия в школе в подмосковной Ивантеевке.

Ученик 9-го класса арестован до 5 ноября. Суд таким образом удовлетворил ходатайство следствия. Защита школьника просила поместить его под домашний арест.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, так как подозреваемый - несовершеннолетний. Известно, что ученика сочли вменяемым, не обнаружив у него психических расстройств, а сам он раскаялся.

"Он сожалеет о случившемся и просит прощения у потерпевших. Он сам не может это передать, так как находится в изоляторе", - сказал журналистам адвокат Виктор Запрудский.

"Никаких конфликтов [в семье подростка], как пишут некоторые СМИ, не было. Сейчас некие люди ведут от имени моего подзащитного страницу в соцсетях, мы добьемся ее закрытия. Я не понимаю, какой "пятой колонне" это может быть интересно", - добавил адвокат.

Подросток обвиняется по статье о хулиганстве, совершенном с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств. Хотя накануне представитель Следственного комитета России говорила, что действия подростка следователи квалифицировали по статье о покушении на убийство.

При обыске у него дома были изъяты фрагменты пиротехнических изделий, а также бита с гвоздями, пули дня травматического оружия, а также иные составные части оружия, цитирует материалы уголовного дела Интерфакс.

Школьный контроль

После стрельбы в школе власти подмосковного города планируют ввести в школах дополнительные меры безопасности, некоторые из них будут касаться и жизни учеников вне школ. Как сообщила глава Ивантеевки Елена Ковалева, правоохранительные органы будут контролировать соцсети.

По поводу безопасности в школах высказалась и детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

"Профилактика наркотиков, суицид, выявление трудных подростков и работа с ними - вот что должно стать нашими сегодня приоритетами", - сказала она.

Кроме того, в школах могут ввести выборочный осмотр учеников, добавила Мишонова.

"Я думаю, родители нас поддержат", - сказал она подмосковному агентству РИАМО.

О самом подростке рассказала директор школы Наталья Решетова. "На все наши предложения посещать кружки и секции (мы старались его также привлекать к внеклассной работе), к сожалению, он уклонялся с ведома родителей", - сказала она, добавив, что подросток отказался и от поездки в Крым.

Что произошло в Ивантеевке

5 сентября в школе подмосковной Ивантеевке №1 ученик 9-го класса напал на учительницу и устроил стрельбу из пневматического оружия, спровоцировав панику.

Войдя в класс, ученик достал оружие и выстрелил в сторону учительницы, а затем ударил ее по голове кухонным топориком.

Затем подросток начал взрывать самодельные петарды. Началась паника. Трое его одноклассников выпрыгнули из окна второго этажа.

Кроме учительницы в результате нападения пострадали трое детей. Все они находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести. Стрелявший ученик был задержан.