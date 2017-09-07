Трамп и демократы хотят отменить потолок госдолга США навсегда

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп встретился с лидерами демократического меньшинства в сенате и палате представителей

Президент США Дональд Трамп заявил, что не только поддерживает повышение потолка госдолга страны до 30 сентября, но и выступает за полную отмену процедуры периодического рассмотрения этого вопроса конгрессом, что позволило бы федеральному правительству занимать деньги без ограничений.

В настоящий момент лимит заимствований для федерального казначейства установлен на уровне 19,9 трлн долларов. В минфине прогнозируют, что эта отметка будет достигнута к 29 сентября, после чего без дальнейших заимствований федеральное правительство не сможет финансировать свою текущую деятельность.

Американский бюджет на протяжении почти всей истории страны сводился с дефицитом - последний раз доходы превышали расходы в 2000 году. При этом правительство имеет возможность занимать деньги под рекордно низкий процент, поскольку неукоснительно платит по всем своим долговым обязательствам.

"На протяжении многих лет люди говорили о том, что нужно избавиться от потолка долга и есть много веских причин для этого. Так что, конечно, это то, что мы обсудим, мы даже обсуждали это на вчерашней встрече,- заявил президент США перед обедом с эмиром Кувейта, имея в виду встречу с членами конгресса от Республиканской и Демократической партий. - Это усложняет ситуацию, в этом на самом деле нет необходимости".

Газета Washington Post, ссылаясь на трех человек, знакомых с решением, пишет, что Трамп и лидер демократов в сенате Чак Шумер договорились работать вместе в направлении полной отмены долгового лимита.

Также газета сообщает, что Трамп, Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси в следующие несколько месяцев будут работать над тем, чтобы устранить необходимость периодического повышения лимита конгрессом.

"Президент призвал лидеров конгресса найти более постоянное решение, чтобы частое голосование по этому вопросу не политизировалось", - цитирует Washington Post пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс .

Затягивание решения о повышении лимита на заимствования приводило к приостановке деятельности федеральных органов власти во время президентства Барака Обамы, Билла Клинтона и Джорджа Буша-старшего. Но республиканцы считают это полезным тормозом для государственных расходов, заставляя президента предлагать конгрессу сокращения в обмен на согласие конгресса увеличить лимит госдолга.

Дональд Трамп выступил против лидеров республиканцев, которые хотели продлить срок действия лимита на срок до проведения промежуточных выборов в ноябре 2018 года.

Демократы объявили о сделке незадолго до того, как палата представителей приняла решение выделить на помощь пострадавшим от урагана "Харви" 8 млрд долларов США.

Трамп сообщил журналистам, что у него состоялась "очень хорошая встреча" с лидером меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси и лидером сенатского меньшинства Чаком Шумером.

"Мы договорились о трехмесячном продлении увеличения лимита государственного долга, что они считают сакральным, очень важным".

"У обеих сторон есть все намерения избежать дефолта в декабре, и мы надеемся на совместную работу по многим стоящим перед нами вопросам", - заявили в совместном заявлении лидеры демократического меньшинства обеих палат конгресса.

Спикер республиканской фракции Пол Райан назвал предложение Демократической партии "неработоспособным" и "смешным", а также ставящим президента в противоречие с его собственной партией.

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В рейтинговом агентстве S&P считают, что неповышение лимита госдолга будет иметь для экономики более катастрофические последствия, чем крах банка Lehman Brothers, ставший началом мирового финансового кризиса 2008 года.

На данный момент госдолг США превышает 100% ВВП страны.