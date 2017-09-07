Один человек пострадал от взрыва электрокабелей в Лондоне
- 7 сентября 2017
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На Оксфорд-стрит, улице в центре Лондона, где расположено множество магазинов, вечером в четверг произошел взрыв небольшой мощности в электросети, из-за чего один мужчина получил незначительные ранения, сообщила полиция британской столицы.
Взрыв произошел около 19:00 по местному времени. Очевидцы рассказывали о громком хлопке и о том, что они ощутили разогрев и вспышки вокруг распределительного шкафа.
Полиция ненадолго оцепила участок улицы на месте взрыва.