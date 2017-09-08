В Мексике произошло сильнейшее землетрясение за столетие
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Тихом океане у берегов Мексики. На несколько стран Латинской Америки может обрушиться цунами, предупреждают сейсмологи.
По данным властей Мексики, в результате землетрясения в стране погибли как минимум шесть человек. Президент Мексики Энрико Пенья Ньето назвал землетрясение самым мощным в стране за последние сто лет.
Эпицентр землетрясения находится в 100 километрах к юго-востоку от города Пихихьяпан, а его очаг залегает на глубине 35 километров, сообщает геологическая служба США.
В штате Чьяпас, расположенном недалеко от эпицентра, зафиксировано четыре случая гибели людей. Два ребенка погибли в штате Тобаско, один из них умер в результате отключения аппарата искуственного дыхания от электросети.
Серьезный ущерб нанесен югу Мексики и западной части Гватемалы.
На фотографиях из социальных сетей видны разрушенные дома в городах Охака и Хучитан, штат Охака. Здесь землетрясение сравняло с землей здание муниципалитета и ряд других административных сооружений.
Местные источники сообщают также о разрушенной больнице в Хучитане и нескольких погибших в этом городе.
Землетрясение почувствовали в Мехико, который находится в нескольких сотнях километров от его эпицентра.
Очевидцы в городе говорят о сильных подземных толчках, в нескольких районах отключилось электричество. Толчки достигли города ночью и продолжались минуту - очевидец в беседе с агентством Рейтер рассказал, что люди выбегали из домов на улицы в пижамах.
На видео в социальных сетях видно, как качаются фонарные столбы и знаменитая статуя Ангела независимости. О серьезных разрушениях или погибших в Мехико сообщений нет.
В 1985 году землетрясение магнитудой 8,2 балла - то есть примерно такое же по силе - стало причиной тысяч смертей.
Более десяти повторных толчков мощностью от 4.3 до 5.7 баллов были зарегистрированы у мексиканского побережья в районе города Паредон.
Президент Ньето предупреждает о возможности новых толчков.
Он также сообщил, что нефтеперерабатывающий завод в Салина Крус на южном побережье Мексики временно приостановил работу.
В 11 мексиканских штатах были закрыты школы.
"Волны цунами до трех метров в высоту могут наблюдаться на берегах Мексики", - передает агентство Франс пресс сообщение Тихоокеанского центра предупреждения о цунами.
В штате Чьяпас объявлена эвакуация населения из прибрежной зоны.
Также волны могут достигнуть Аргентины, Гватемалы, Эль-Сальвадора и других стран региона, но они будут слабее, чем в Мексике, отмечают в центре.
Президент Гватемалы Джимми Моралес по национальному телевидению и в Твиттере призвал граждан сохранять спокойствие.
"У нас есть сообщения о разрушениях и смерти одного человека, но до сих пор нет точных данных", - заявил Джимми Моралес в беседе с Ассошиэйтед Пресс.
Мексике также угрожает ураган "Катя", который сформировался в Мексиканском заливе в ночь на четверг и, по прогнозам синоптиков, должен дойти до берегов Мексики в пятницу.
Накануне ураган "Катя" усилился - скорость ветра достигла 140 километров в час. Ураган достиг 300 километров в диаметре и сейчас находится к юго-востоку от города Тампико.
Об опасности цунами для западного побережья США не сообщается.