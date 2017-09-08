Минобороны России сообщило об убийстве военного руководителя ИГ

Экс-командир ОМОНа МВД Таджикистана Гулмурод Халимов, примкнувший к запрещенной в России и многих других странах группировке "Исламское государство", убит под Дейр-эз-Зором в результате авиаудара, утверждает российское министерство обороны, называя Халимова "министром войны ИГИЛ".

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Российское оборонное ведомство заявляет, что Халимов был убит в результате авиаудара бетонобойными бомбами по подземному пункту связи в окрестностях города Дейр-эз-Зор. Удар был проведен после поступления информации о том, что там должны встретиться для совещания командиры ИГ.

"После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолета Су-34 и Су-35, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами", - говорится в сообщении ведомства.

Всего, по информации ведомства, в результате авиаудара погибли более 40 боевиков, включая четверых полевых командиров.

"Установлено также, что на совещании находился "министр войны" международной террористической группировки "ИГИЛ" Гулмурод Халимов, который погиб от смертельного ранения", - заявили в Минобороны.

"Среди уничтоженных боевиков - четыре влиятельных полевых командира, включая амира Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы "ИГИЛ"," - сказали в военном ведомстве.

Кто такой Гулмурод Халимов

Командир отряда специального назначения МВД Таджикистана полковник Гулмурод Халимов исчез в конце апреля 2015 года.

В мае того же года в интернете появилось его видеоообращение, в котором Халимов обвинил таджикские власти в преследовании мусульман страны и призвал сотрудников правоохранительных органов, а также таджикских трудовых мигрантов присоединиться к "Исламскому государству".

Предположительно, видео было записано на территории Сирии. Халимов был облачен в черную одежду бойцов ИГ, в руках у него было оружие. Говорил он по-русски.

"Вы приняли закон, что на улице нельзя читать намаз, - говорит Гулмурод Халимов. - Слушайте, президент, министры, вы не знаете, сколько здесь ребят, братьев ждут и рвутся в Таджикистан, чтобы идти туда и восстановить шариат. Мы придем к вам".

Халимов утверждал, что таджикские власти преднамеренно очерняют образ правоверных мусульман и осуществляют гонения на них.

41-летний Халимов был профессиональным снайпером, он проходил военную подготовку в войсках специального назначения в России и США, служил в президентской гвардии Таджикистана, участвовал в военных операциях против сил оппозиции на востоке страны, в Раштской долине в 2009 году и в Хороге в 2012 году.

В августе прошлого года госдепартамент США назначил за информацию о точном местонахождении Халимова награду в 3 миллиона долларов.

В июле нынешнего года таджикские власти сообщили, что в ходе спецоперации были убиты несколько родственников Халимова, тоже направлявшиеся в Сирию.