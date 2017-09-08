Самый дорогой юбилей: зачем подрядчикам Дня Москвы благословление патриарха?

Правообладатель иллюстрации SERGEY SEVOSTYANOV / TASS Image caption По словам представителя Патриарха, получение Высочайшего Благословления на использование площади у храма зависит не от подрядчика, а от характера мероприятия

Москва 9 и 10 сентября отметит свой 870-летний юбилей. Праздник, совпавший в этом году с муниципальными выборами, станет самым роскошным за последние годы и самым дорогим городским событием в 2017 году. Статусности добавляет и то, что для организации праздничного концерта компания-подрядчик должна была получить официальное благословление патриарха Кирилла.

Одной из площадок празднования Дня города станет площадь перед храмом Христа Спасителя. В требованиях к контракту на организацию концертов 9-10 сентября указана необходимость "получить Высочайшее Благословение от Патриарха Московского и Всея Руси".

Ни одним законом не установлена обязательность и процедура благославления Илья Шуманов, замдиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия"

Концертная программа у храма ежедневно должна продолжаться не менее четырех часов. Исполнитель контракта, в частности, организует выступления оркестров, музыкальных, детских и театральных коллективов, а также группы в стиле "классический кроссовер" (сочетание элементов классической музыки с роком и электроникой).

Контракт на проведение концертов у храма выиграло ООО "СэлМа". Компания получит от мэрии 15,9 млн рублей. Всего за 2017 год "СэлМа" получила от мэрии Москвы подрядов на 255,7 млн рублей.

Учредитель "СэлМы" Екатерина Фокина в прошлом владела долей в группе компаний "МФ-групп", которые также занимаются организацией концертов за бюджетный счет.

По словам руководителя пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волкова, мэрия Москвы консультируется с РПЦ, когда проводит мероприятия рядом с храмом Христа Спасителя или возле него. В разговоре с Би-би-си Волков отметил, что чаще всего процедура согласования требует получения благословления.

"Для этого организации нужно подавать соответствующее письмо на имя патриарха. Оно обычно рассматривается через структуры фонда храма Христа Спасителя, который занимается управлением всем комплексом", - объяснил Волков. По его словам, "письменное благословение" - стандартный документ для Церкви.

Заместитель директора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов сказал Русской службе Би-би-си, что наличие специального требования о получении благословения "является избыточным и нарушающим законодательство о конкуренции".

"Ни одним законом не установлено обязательность и процедура подобного согласования. Формальное требование, которое мог установить заказчик - это согласовать проведение подобного мероприятия с правообладателем земельного участка", - подчеркнул Шуманов.

Ранее требование получить благославление у патриарха выдвигалось в госзакупке на организацию концерта на День Победы в 2017 году. Местом проведения концерта также стала площадка у храма Христа Спасителя.

Сколько стоит День Москвы-2017

По подсчетам Би-би-си, общая сумма контрактов к "Юбилею Москвы" составляет 705,6 млн рублей, хотя заммэра Наталья Сергунина сообщила "Комсомольской правде", что праздник обойдется в 500 млн. По ее словам, бюджет праздника остался таким же, как и в прошлом году.

705,6 млн. руб. составляют расходы на празднование "Юбилея Москвы" из бюджетов разных уровней 509 млн. руб. потратили на празднование Дня Победы в 2017 году

189 млн. руб. израсходовали на праздник "Московская весна 2016"

80 млн. руб. израсходовали на фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" в 2017 году