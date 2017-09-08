В центре Киева взорвался автомобиль

В центре Киева на улице Павла Скоропадского взорвался автомобиль.

В автомобиле находился водитель и двое пассажиров. Водитель погиб, сообщает агентство Интерфакс.

Одну женщину госпитализировали. По словам очевидцев, она расспрашивала о своем ребенке.

Автомобиль полностью уничтожен.

Несколькими часами ранее в Киеве на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической произошла перестрелка, в результате которой были ранены два человека.

"На улице Дегтяревской, 25 полицейские обнаружили автомобиль "Ягуар" с повреждениями от выстрелов и следы крови в салоне", - говорится в сообщении Национальной полиции Киева.

Полиция отмечает, что злоумышленники передвигались на автомобиле "Опель", их было двое.