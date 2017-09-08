Сечин назвал кретинизмом огласку разговора с Улюкаевым

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал кретинизмом решение прокуратуры зачитать в суде расшифровку его разговора с экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Сечин заявил, что процесс по делу Улюкаева должен был проходить в закрытом режиме.

"Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну", - заявил Сечин в беседе со спецкором "Коммерсанта" Андреем Колесниковым.

"Ничего такого я, кстати, не сказал. Но есть то, что не относится ко мне лично [...] И поэтому тоже я так жестко накануне высказался, когда меня журналисты попросили прокомментировать показания Улюкаева. Процесс, конечно, должен был быть закрытым", - добавил он.

Расшифровки разговора между Сечиным и Улюкаевым были обнародованы в суде 5 сентября.

На аудиозаписи со встречи Сечин просит принести им с Улюкаевым "корзинку", а также сумку, в которой оказались деньги. В перерыве заседания адвокат Улюкаева Виктория Бурковская сказала, что министр был уверен: Сечин дал ему корзину с фруктами и вином, а еще в одной сумке должны были быть колбаски.

На выезде из офиса Улюкаева задержали. На вопрос, что в сумке, Улюкаев, согласно оглашенным в суде материалам дела, ответил "хорошее вино". В сумке оказались деньги - 2 млн долларов купюрами по 100 долларов, разложенные в пачки.

Впоследствии выяснилось, что представители "Роснефти", в том числе и сам Сечин, пожаловались на Улюкаева в ФСБ, заявив, что он якобы требует 2 млн долларов за положительную оценку запланированной компанией сделки по приобретению "Башнефти".

Анонимные источники агентства "Росбалт" утверждают, что сотрудники ФСБ, курировавшие задержание Улюкаева, недовольны Сечиным, потому что якобы инструктировали его сказать под запись слова, из которых было бы ясно, что он передает Улюкаеву деньги. Никакого официального подтверждения этой информации нет.

После задержания Улюкаеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Кроме того, Улюкаева могут лишить права занимать определенные должности на такой же срок и взыскать штраф.

Суд продолжит рассматривать дело экс-министра 11 сентября. На предыдущем заседании были допрошены очередные свидетели обвинения. Водитель экс-министра Илья Макаров подтвердил, что Улюкаев вернулся со встречи с главой "Роснефти" Игорем Сечиным с увесистым портфелем и корзинкой колбасы.

Расшифровка аудиозаписи встречи Сечина и Улюкаева

(разговор начинается у входа в здание "Роснефти" и затем продолжается внутри)

Сечин: Ты что, без куртки? Холодно же. Надо курточку какую-то.

Улюкаев: Да не, не надо, не надо, не холодно.

Сечин: Прошу прощения, что затянули. В командировке, туда-сюда. Пока собрали объем. Считай, задание выполнено. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем. И ключ на всякий случай.

Улюкаев: Да, пойдемте.

Сечин (обращается не к Улюкаеву): Скажи Шокиной, пусть корзинку в 206-й поставит и чай приготовит пока.

(затем Сечин начинает рассказывать Улюкаеву о показателях "Роснефти", в частности, о капитализации компании)

Сечин: Что за это время мы создали: по текущей добыче первое место в мире, себестоимость высококонкурентная.

Улюкаев: Извини, перебью, вы в 2,5 раза дешевле аналогов.

Сечин: Ну есть, но у нас налоги очень большие.

(Сечин говорит, что нужно заниматься налоговой базой, Улюкаев с ним соглашается, потом говорят о сланцевой нефти, заморозке нефтедобычи и геологоразведке; прощаясь, Сечин просит Улюкаева не обижаться "за эти затяжки")

Сечин: Леша, ну спасибо большое, не задерживаю тебя, у тебя сложный график.

Улюкаев: Да, еще на курсы заскочу.

Сечин: Корзиночку забери.