Набиуллина пообещала не увеличивать госдолю в банковском секторе

Правообладатель иллюстрации SVETLANA HOLYAVCHUK/INTERPRESS/TASS Image caption Оздоровив банк, ЦБ его продаст, сказала Набиуллина

Центральный банк намерен не допускать дальнейшего роста присутствия государства в банковском сектора, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В конце августа ЦБ фактически национализировал банк "ФК Открытие", которой долгое время был крупнейшим российским частным банком. Он страдал от финансовых проблем и оттока вкладчиков.

Большая часть банковского сектора в России сейчас приходятся на государственные банки - Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, что часто вызывает критику аналитиков.

В результате санации ЦБ получает 75% акций "Открытия", а у его акционеров останется не более 25%. Фактически ЦБ становится главным инвестором "Открытия". Помощь банку оказывается с участием Фонда консолидации банковского сектора, который был недавно создан и впервые опробован именно на "Открытии".

ЦБ с помощью нового механизма хочет быстро разобраться с проблемами банка, напрямую докапитализировать его, выработать прозрачную бизнес-модель, которая могла бы генерировать доходы, а затем продать долю государства на рынке. Об этом Набиуллина заявила, выступая на Московском финансовом форуме, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Необязательно, что банк будет продан единому крупному стратегическому инвестору, пояснила Набиуллина. По словам главы ЦБ, банк "Открытие" в результате должен стать настолько прозрачным, чтобы его можно было сделать публичной организацией.

Ранее ходили слухи о том, что в покупке "Открытия" заинтересован ВТБ. Однако президент банка ВТБ Андрей Костин в четверг сообщил, что банк может проявить интерес к покупке "Открытия" только после санации.

Набиуллина также отметила, что ситуация вокруг "Открытия" показывает, что в России с проблемами могут столкнуться системно значимые банки. По ее словам, сейчас ЦБ проверяет системно значимые банки практически в режиме онлайн, чтобы не возникало подобных проблем. Сами банки на подобные проверки жалуются.

В случае, если у системно значимого банка опять появятся подобные проблемы, то Набиуллина обещает их быстро купировать, чтобы они не оказали влияния на экономику и финансовый сектор.

В "Открытии" сейчас работает временная администрация, которая должна оценить "дыру" в капитале банка. Financial Times ранее сообщала, что эта дыра может быть сопоставима с тем, что было в Банке Москвы. Тогда в 2011 году отрицательный капитал банка составил 11 млрд долларов, пишет газета.

В августе резко выросла дыра в капитале банка "Траст" - этот банк входит в холдинг "Открытие". Именно "Открытие" в последние годы занималось его санацией. Если на 1 августа дыра в капитала, согласно данным Единого федерального реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, составляла 113 млрд рублей, то на 1 сентября - почти 317 млрд рублей.

Различные эксперты рейтинговых агентств связывали проблемы "Открытия" как раз с агрессивным захватом проблемных активов, включая санируемый банк "Траст" и страховой гигант "Россгосстрах".