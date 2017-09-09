Ураган "Ирма" надвигается на Флориду: миллионы людей покидают дома

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Вечером в пятницу ураган приблизился к Кубе

Мощный ураган "Ирма" надвигается на Флориду, местные власти уже приказали эвакуироваться 5,6 миллионам жителей - это около четверти всего населения штата. В ночь на субботу мощность урагана достигла максимальной пятой категории.

Ожидается, что "Ирма" - один из мощнейших ураганов в Атлантике за последнее столетие - обрушится на Флориду в воскресенье утром, принеся с собой разрушения и затопление.

В настоящее время ураган приблизился к северной части Кубы, вызвав сильные ливни и ветер скоростью около 250 км в час. По данным Рейтер, около 50 тысяч туристов покинули остров из-за приближения урагана.

В некоторых районах Кубы отключено электричество, есть перебои со связью, однако синоптики надеются, что ураган пройдет лишь по касательной, позволив избежать значительных разрушений на острове.

Масштабная эвакуация жителей Флориды по требованию властей осложняется из-за пробок на дорогах и дефицита топлива на заправках.

Покинуть свои дома приказано жителям юга штата, а также владельцам недостаточно крепких домов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за эвакуации на дорогах образовались многокилометровые пробки

"У нас заканчивается время. Если вы находитесь в зоне эвакуации, вам нужно уезжать. Это катастрофический шторм, ничего подобного наш штат еще не видел", - заявил губернатор штата Рик Скотт.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" призвал всех, на кого надвигается ураган, прислушиваться к указаниям местных властей. Он также назвал "Ирму" штормом с "разрушительным потенциалом исторических масштабов".

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Полки в магазинах опустели, некоторые заправки закрылись из-за отсутствия топлива

По последним данным, ураган унес жизни по меньшей мере 21 человека.

Международный комитет Красного Креста ранее сообщил, что уже более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от "Ирмы" и еще 26 миллионов остаются под угрозой.

Media playback is unsupported on your device Остров Сен-Мартен: до и после урагана "Ирма"

Ураган разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.