На границе США и Мексики установили гигантский портрет ребенка

Правообладатель иллюстрации Susan Schulman / TASS Image caption "Я построю грандиозную стену на южный границе - поверьте, никто не строит стены лучше меня", - говорил во время предвыборной кампании Дональд Трамп. Соответствующий указ был подписан через несколько дней после инаугурации.

Ребенок на 20-метровом портрете всматривается на стальное заграждение, которое разделяет Мексику и США.

Гигантский щит с черно-белым изображением установлен на мексиканской стороне недалеко от города Тихуана. Со стороны американской территории кажется, будто ребенок держится руками за пограничную стену.

Портрет маленького ребенка - инсталляция французского художника и фотографа .

По словам художника, он надеялся таким образом напомнить американским законодателям, проводящим иммиграционную политику, что у них "есть сердце".

"Многие из тех, кто пересекают границу, делают это в надежде на лучшую жизнь, о чем и должна напоминать инсталляция", - приводит слова художника NBC 7 San Diego.

Возведение стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

Предполагалось, что стоимость оснащенного техническими средствами безопасности заграждения может составить около 21 миллиарда долларов.

Американское руководство собиралось привлечь к финансированию строительства стены мексиканское правительство, которое решительно отвергало подобную возможность.

Изображение ребенка на границе между двумя странами стало одним из многих политических высказываний художника JR, которого иногда называют "французским Бэнкси".

В 2004-2006 годах художник отснял серию портретов молодых людей с окраин Парижа и обклеил ими улицы города. Работа совпала с массовыми беспорядками 2005 года в окрестностях французской столицы.

В 2007 году он придумал проект Face2Face: на стене, разделяющей Палестину и Израиль, были развешаны портреты живущих по обе стороны заграждения жителей.

В 2008-2009 годах JR создал свой самый зрелищный проект: в Рио-де-Жанейро на стенах фавел появилось множество изображений женских глаз.

Художник таким образом хотел привлечь внимание к личным трагедиям жительниц трущоб, который нередко погибали из-за уличных конфликтов и перестрелок. Позже к проекту присоединились города в Кении, Либерии и Индии.